Corsa Storica di Frati, Molinaro e Ricci sugli scudi

L'evento
domenica, 10 maggio 2026, 19:38
Un fine settimana speciale quello vissuto dal GP Parco Alpi Apuane. Neanche 24 ore dopo la doppietta alla Rossini Corre è arrivato un altro splendido uno-due in occasione della Corsa Storica di Frati, una delle principali prove di corsa in montagna del calendario toscano. Sul classico percorso di 12,1 km con 450 metri di dislivello che dal centro del paese portava al Chiostro di Frati, è stato Giacomo Molinaro a conquistare il successo in 57’46” precedendo di appena 17” il compagno di colori Matteo Pelletti. Terzo gradino del podio per Diego Giannini (Atl.Pietrasanta Versilia) a 1’02”. Tempo sotto l’ora anche per Valerio Pinter (Gs Orecchiella) quarto a 1’27” e per Enrico Manfradini, compagno di colori del vincitore, a 1’59”.
Nella gara femminile acuto di Elena Ricci (Atl.Vinci) che in 1h12’07” ha prevalso per 1’02” su Stefania Scali, sua compagna di squadra, terza Alice Francesca Vocaturo (Gs Orecchiella) a 4’02”. Fuori dal podio Naomi Ferrari a 4’40” e Luana Righetti a 5’42”, anche loro targate Gs Orecchiella.
L’edizione del decennale, valida anche quale Memorial Angelo Di Lelio, Priamo Bonuccelli e Roberto Pellegrinotti oltre che Trofeo della Montagna Carlo Pardocchi e Ottavio Brunini, è stata un vero successo, condiviso fra il Rione Frati e l’organizzazione tecnica dell’Atletica Camaiore con il patrocinio del Comune di Camaiore. Grazie a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato confermando questa come una delle gare sentimentalmente più sentite dell’intero calendario toscano.
venerdì, 8 maggio 2026, 09:07
Si terrà dal 29 giugno al 3 luglio prossimi lo Stage per giovani portieri diretta sul terreno del Porta Elisa organizzato dal preparatore dei portieri rossoneri Beppe Di Masi e che sarà tenuto da istruttori con qualifica Uefa, da preparatori atletici e fisioterapisti
giovedì, 7 maggio 2026, 12:10
Nell’impianto dei “Campini” vicino alla Chiesa, per tutto il pomeriggio di domenica 10 maggio, dalle ore 15 alle 18,30, bambini, ragazzi e adulti potranno cimentarsi negli sport proposti dalle associazioni presenti con i loro tecnici e ricevere consigli e informazioni utili
giovedì, 7 maggio 2026, 10:40
Dopo quasi mezzo secolo di impegno ininterrotto, Franco Papini ha scelto di fare un passo di lato, segnando la fine di una delle presidenze più longeve e significative nel panorama bancario della Toscana: il consiglio di amministrazione ha nominato il nuovo presidente, Marco Mencarini, che è nella governance della Banca...
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:10
E’ in programma domenica la Corsa Storica di Frati, una delle principali gare regionali dedicate alla corsa in montagna. A garantire la sua qualità c’è la competenza dell’Atletica Camaiore, reduce dal grande successo di febbraio con la Lido Run, e del Rione Frati. Tutti i dettagli