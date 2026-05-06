Corsa Storica di Frati, Molinaro e Ricci sugli scudi

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venerdì, 8 maggio 2026, 09:07

Si terrà dal 29 giugno al 3 luglio prossimi lo Stage per giovani portieri diretta sul terreno del Porta Elisa organizzato dal preparatore dei portieri rossoneri Beppe Di Masi e che sarà tenuto da istruttori con qualifica Uefa, da preparatori atletici e fisioterapisti

giovedì, 7 maggio 2026, 12:10

Nell’impianto dei “Campini” vicino alla Chiesa, per tutto il pomeriggio di domenica 10 maggio, dalle ore 15 alle 18,30, bambini, ragazzi e adulti potranno cimentarsi negli sport proposti dalle associazioni presenti con i loro tecnici e ricevere consigli e informazioni utili

giovedì, 7 maggio 2026, 10:40

Dopo quasi mezzo secolo di impegno ininterrotto, Franco Papini ha scelto di fare un passo di lato, segnando la fine di una delle presidenze più longeve e significative nel panorama bancario della Toscana: il consiglio di amministrazione ha nominato il nuovo presidente, Marco Mencarini, che è nella governance della Banca...

mercoledì, 6 maggio 2026, 08:10

E’ in programma domenica la Corsa Storica di Frati, una delle principali gare regionali dedicate alla corsa in montagna. A garantire la sua qualità c’è la competenza dell’Atletica Camaiore, reduce dal grande successo di febbraio con la Lido Run, e del Rione Frati. Tutti i dettagli