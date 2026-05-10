L'evento



Giro d'Italia 2026: l'itinerario e le ordinanze sul territorio di Lucca

martedì, 12 maggio 2026, 15:32

L'undicesima tappa del Giro d'Italia 2026 partirà da Porcari alle 12.45 di mercoledì 20 maggio in via del Centenario, via Roma, via della Stazione, via Romana, via dei Casoni, via Lazzareschi.

Territorio di Capannori - via del Frizzone, via del Rogio, via del Casalino a Tassignano, via Carlo Piaggia, via del Popolo, via Cardinale Pacini, via dei Colombini, via Don Aldo Mei, piazza Aldo Moro, via Martiri Lunatesi, via del Casalino di Lunata, via Pesciatina a Lunata.

Territorio di Lucca - La carovana entrerà nel territorio comunale di Lucca attraverso la via Pesciatina a Picciorana, svoltando poi a nord in via della chiesa di Picciorana per raggiungere via della Santissima Annunziata, poi via delle ville e imboccare via dell'Acquacalda nella zona dello stabilimento Cantoni. L'itinerario di gara proseguirà fino alle rotatorie di via Umberto Dianda, incrociando la statale del Brennero e quindi passerà il Serchio sopra il ponte nuovo; raggiungerà quindi la via di Camaiore attraversando le frazioni di Monte San Quirico, Cappella e Torre fino al confine comunale con Pescaglia a San Martino in Freddana.

Traffico e ordinanze sul territorio del Comune di Lucca – mercoledì 20 Maggio 2026 dallo ore 8 al termine della gara divieto di sosta con rimozione su tutto il percorso; dalle ore 10:15 fino al termine della gara ciclistica saranno totalmente chiuse al traffico oltre alle vie interessate dall'itinerario di gara anche alcune vie limitrofe e in dettaglio:

Nella frazione di Picciorana - via per Corte Sandori, nel tratto compreso tra l'intersezione con via di Isola e l'intersezione con via Pesciatina; via dei Lombardi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Pesciatina e l'intersezione con via di Pulecino; via dei Lombardi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Pesciatina e l'intersezione con via del Tanaro; via del Tanaro, nel tratto compreso tra l'intersezione con il cimitero di San Vito e l'intersezione con il confine comunale; via per Corte Guidi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via della SS. Annunziata e l'intersezione con via per Corte Randelli; via dei Fanucci, nel tratto compreso tra l'intersezione con via della SS. Annunziata e l'intersezione con via per Corte Guidi; via per Corte Randelli, nel tratto compreso tra l'intersezione con via della SS. Annunziata e l'intersezione con via per Corte Nieri.

Nella frazione della SS. Annunziata - via dei Capannoresi, nel tratto compreso tra l'intersezione con via della SS. Annunziata e l'intersezione con via per Corte Landi; via delle Pierone, nel tratto compreso tra l'intersezione con via della SS. Annunziata e l'intersezione con via delle Cornacchie; via dei Gianni, nel tratto compreso tra l'intersezione con via della SS. Annunziata e l'intersezione con via dei Marzi; traversa terza di via della SS. Annunziata, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via della SS. Annunziata ed il numero civico 113; via Martiri delle Foibe, nel tratto compreso tra l'intersezione con via della SS. Annunziata e l'intersezione con via delle Viette; via delle Ville Nord, frazione SS.Annunziata, nel tratto compreso tra l'intersezione con via della SS. Annunziata e l'intersezione con via dei Gianni; via delle Ville Nord, nel tratto compreso tra l'intersezione con via dei Salicchi e l'intersezione con via dell'Acquacalda; via R. Badel Powell, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Umberto Dianda e l'intersezione con Via Pasquinetti;

Nella frazione di San Pietro a Vico - via dell'Acquacalda, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Umberto Dianda e l'intersezione con via del Broccoletto; via della Canovetta, per l'intero tratto;

Nella frazione di Monte San Quirico - via per Camaiore, nel tratto compreso tra l'intersezione con via per S. Alessio e l'intersezione con via Cesare Viviani;

Collegamenti nord sud e viceversa durante lo svolgimento della gara – il traffico potrà transitare da sud a nord e viceversa nel territorio della Piana di Lucca utilizzando l'autostrada A11 dal casello di Lucca est a Capannori, via del Frizzone, via Romana, via Rossi, via Pesciatina, viale Europa fino a Marlia.

Scuole - Sul territorio comunale di Lucca non ci sarà chiusura delle scuole né dei servizi di prima infanzia.