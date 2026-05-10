L'evento



"Lucca sceglie lo Sport": giovedì 14 maggio all'Auditorium San Romano

martedì, 12 maggio 2026, 17:27

Si svolgerà giovedì 14 maggio dalle 9.30 all'auditorium di San Romano "Lucca sceglie lo Sport", una giornata pensata per fare il punto sullo stato dello sport lucchese dopo quattro anni di lavoro e, soprattutto, costruire insieme a tutte le componenti del settore sul territorio le prospettive future. L'evento è organizzato dall'Assessorato allo sport del Comune di Lucca e dalla Fondazione SportCity. L'ingesso è libero ed è possibile iscriversi alla giornata compilando l'apposito form web a questo indirizzo: https://forms.gle/Ji4xmeQ4AKF8sQPRA

IL PROGRAMMA - Sessione mattutina - ore 9.30 accoglienza dei partecipanti; ore 10.00 Saluti istituzionali, modera la giornata Iacopo Volpi – "Quanto è in forma lo sport? Fotografia delle attività e degli impianti sportivi nel Comune di Lucca", a cura dell'Assessore allo sport ed edilizia sportiva Fabio Barsanti; segue "Sport e attività motoria: numeri, trend e sfide per il futuro", a cura di Roberto Lamborghini. Ore 11.00 tavoli tematici: 1) "Impianti sportivi e comunità: progettare spazi per crescere" modera Gianfranco Renzulli; 2) "Lo sport come strumento di inclusione, benessere e sostenibilità" modera Fabio Pagliara; 3) "Sport e destinazione: il valore strategico dei grandi eventi sportivi" modera Luca Corsolini; 4) "Lo sport come leva di crescita economica: opportunità per imprese e territori" modera Lorenzo Casini; 5) "Sport e Giovani: prevenire l'abbandono, costruire opportunità" moderaFulvio Matteoni.

Sessione pomeridiana - ore 14.30 restituzione in plenaria dei lavori dei tavoli tematici, seguono alle ore 15.30: "Il valore sociale dello sport", a cura di Fabio Pagliara e Roberto Lamborghini; "L'importanza dello sport al tempo delle dipendenze da social network", a cura di Erika Morri e Alessia Bertocchini; "Grandi eventi sportivi: sfide e opportunità in tema di infrastrutture", a cura di Nadia Centoni e Andrea Cardinaletti; "L'impatto dello sport sul turismo: un'analisi quantitativa e qualitativa", a cura di Alessandro Tortelli; "Lo sport incontra l'Intelligenza Artificiale", a cura di Roberto Venturini;"Progettare e gestire impianti sportivi oggi", a cura di Gabriele Fiorentini, Rebecca Corsi e Matteo Brunori;"Investire nello sport: opportunità strategiche per le imprese", a cura di Lorenzo Casini. Ore 17.30 spazio a riflessioni e interventi dei partecipanti; ore 18.00 conclusioni e chiusura dei lavori.