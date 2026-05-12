L'evento



Atletica: l’oro olimpico Thea LaFond e l’azzurra Daryia Derkach alla quinta edizione dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca

martedì, 26 maggio 2026, 16:34

LUCCA – Meno di due settimane alla quinta edizione dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca, l’evento clou della stagione che è una delle tappe del World Athletics Tour 2026.

Mentre vanno ultimandosi le entry list delle differenti specialità inserite nello short program, ecco delinearsi intanto alcune delle gare più attese come le due femminili: il salto triplo e il salto in alto.

A un anno esatto dalla vittoria della quarta edizione della kermesse lucchese con la misura di 14.45, torna sulla pedana del triplo femminile la medaglia d’oro olimpica Thea LaFond, campionessa delle ultime Olimpiadi di Parigi 2024 con la misura di 15.02 che rappresenta anche il suo primato personale. Atleta di grandissimo spessore, primatista nazionale sia nel triplo sia nell’alto e prima atleta della Repubblica dominicana a trionfare ai giochi olimpici, la trentaduenne ha stabilito il suo season best (14.84) a metà maggio alla Coqui International Cup, tappa silver del Continental Tour, a Caguas in Porto Rico.

A sfidarla ci sarà uno dei nomi femminili più attesi, quella Dariya Derkach, la migliore triplista azzurra dell’ultimo decennio, quattordici volte campionessa italiana assoluta, sette outdoor e sette indoor, medaglia d’argento agli Europei indoor 2023 di Istanbul e ottava alle Olipiadi di Parigi 2024, vanta un personale di 14.52 e un season best di 14.45, sebbene ventoso, a Savona.

Atteso lo spettacolo anche sulla pedana dell’alto femminile dove grazie all’eccellente lavoro dei due meeting director Matteo Martinelli e Paolo Traversi, torna a saltare per il secondo anno consecutivo l’australiana Eleanor Patterson, bronzo olimpico di Parigi con 1.95 che ha in bacheca anche l’argento, il titolo di campionessa del mondo a Eugene nel 2022 con 2.02; la medaglia d’argento ai mondiali di Budapest 2023 con 1.99 e l’argento ai mondiali indoor di Nanchino 2025. Finalista alle Olimpiadi di Tokyo dove ha chiuso al quinto posto, Patterson detiene il primato oceaniano di salto in alto e la sua presenza all’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca dà risalto a una gara che nella passata edizione l’ha vista trionfare con 1.95 davanti alla campionessa di casa, Idea Pieroni (GS Carabinieri) che con 1.92 si era piazzata alle sue spalle. Reduce dal season best (1.88) del Cds regionale di pochi giorni fa, Pieroni è impaziente di gareggiare davanti al proprio pubblico e sulla pedana che l’ha vista crescere. Altro nome importante quello di Marta Morara (Aeronautica Militare) saltatrice con un personale di 1.88 che torna a Lucca dopo l’esperienza indoor della prima edizione dell’Indoor High Jump.

Title sponsor: Italiana Assicurazioni.

Con il contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Con il patrocinio di: Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Coni Comitato Regionale Toscana.

Tutte le info su www.meetinglucca.com