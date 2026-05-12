Torna la Festa dello Sport a San Pietro a Vico

L'evento
mercoledì, 27 maggio 2026, 14:27
Domenica 31 maggio, torna a S.Pietro a Vico la “Festa dello Sport”, rinviata a causa del maltempo. Per il quinto anno consecutivo, nell’ampio spazio dell’impianto dei “Campini” vicino alla chiesa parrocchiale, la manifestazione promuoverà gli sport alternativi e sarà l’occasione, per grandi e piccini, per mettersi alla prova in discipline diverse e appassionanti. Per tutto il pomeriggio, dalle ore 15 alle 18,30, saranno tante le proposte per tutti i gusti, grazie alla presenza di una decina di società sportive con i loro tecnici e atleti che proporranno anche delle esibizioni.
Un pomeriggio di divertimento aperto a tutti che segna anche l’inizio della stagione per la struttura sportiva de “I Campini” che in estate, dalla fine delle scuole, ospiterà il Centro Estivo Estalandia. Domenica si potrà provare il tiro con l'arco con la Compagnia Arcieri di Lucca, il pattinaggio con la Lucca Roller Club, le arti marziali con la Samurai Karate, la scherma con la Lucca TBB, la boxe con la Pugilistica Lucchese, li baseball e il softball con la DRK Sport di Capannori, il ping-pong con il Tennistavolo Il Villaggio Lucca, la mountain bike su percorsi speciali con la Lucca Trail Valley e la MTB School, il calcio con lo Sporting San Donato, i “giochi di strada” di una volta proposti dalla Libertas Lucca e altri giochi propedeutici alle arrampicate in montagna con il CAI di Lucca.
Per i più piccoli ci saranno i giochi proposti dal Centro estivo Estalandia. Per chi vorrà provare i percorsi e le rampe approntate per la mountain bike è consigliabile portarsi bici e casco da casa. Ci sarà un torneo di biliardino per grandi e piccoli, si potrà giocare a basket. L’evento è organizzato dal Circolo Anspi di S.Pietro a Vico in collaborazione con il locale gruppo Donatori di Sangue Fratres. All’evento, parteciperanno anche personaggi e campioni sportivi del passato. La partecipazione è libera. Per informazioni: 338/9584025.
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