L'evento



Successo per Festa dello Sport di S.Pietro a Vico

lunedì, 1 giugno 2026, 11:53

Grande successo della V edizione della Festa dello Sport di S.Pietro a Vico che si è svolta ieri pomeriggio. Tanta gente e tante società sportive che hanno permesso ai ragazzi ma anche agli adulti di provare soprattutto gli sport di nicchia che hanno da sempre un posto speciale dei piccoli. E così, nell’ampio spazio de “I Campini”, tanto divertimento e tanta complicità tra gli sport, i tecnici, gli atleti e i partecipanti, nel pieno spirito della manifestazione che vuole essere un punto di incontro tra le persone e centro propulsore dello sport anche nella periferia lucchese. Come tradizione, questo evento segna il punto di partenza della stagione estiva de “I Campini” a S.Pietro a Vico che riaprono ufficialmente in attesa dell’inizio del Centro Estivo Estalandia.

Protagonisti “in campo” il tiro con l’arco con la Compagnia Arcieri di Lucca, le arti marziali con la Palestra Samurai Karate di Lucca, la scherma con il Club Scherma Lucca TBB e il tennis tavolo con la Società Tennis Tavolo Il Villaggio di Lucca. Piccoli e grandi hanno potuto, poi, pattinare con i tecnici della Roller Club di Lucca, cimentarsi con mazza e guantone con il baseball proposto dalla DRK Sport di Capannori e provare i percorsi acrobatici per mountain bike allestiti dalla Lucca Trail Valley e la MTB School, che hanno fatto scendere in pista anche i piccoli di 3 anni con le bici senza pedali. Immancabili anche il calcio con lo Sporting San Donato, il basket e il biliardino.

A dare man forte agli organizzatori del Circolo Anspi locale anche il Gruppo donatori di sangue Fratres di S.Pietro a Vico che ha offerto un rinfresco agli intervenuti. “Una giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia - come ha sottolineato l’organizzatore Paolo Bottari – che conferma quanto lo sport sia importante per avvicinare le persone e creare un clima di grande condivisione e partecipazione. Vogliamo ringraziare tutte le società sportive e le persone che ogni anno ci aiutano a rendere questo appuntamento sempre più piacevole e interessare. Questo evento è anche il primo di una serie di appuntamenti che vedrà S.Pietro a Vico protagonista nello sport. Il prossimo sarà la marcia podistica, in programma sabato prossimo alle ore 17,30, con “La Marcia di Fine Scuola” abbinata al Trofeo Podistico Lucchese”. A rendere la giornata ancora più speciale è stata la presenza di Tonino Raffa, telecronista storico della trasmissione “Tutto il Calcio Minuto per minuto” che ha raccontato aneddoti della sua carriera a fianco di Ameri e Ciotti e dei grandi eventi olimpici e mondiali a cui ha assistito e Giovanni Toschi, ex gloria del Torino e del Cesena, che ha parlato dei suoi successi e dei suoi gol importanti in carriera.