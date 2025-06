L'evento



Gli atleti della Bodymind Karate Team vincenti nella squadra toscana all’Austrian Junior Open

mercoledì, 25 giugno 2025, 06:47

La Bodymind Karate Team protagonista del successo della rappresentativa toscana alla prestigiosa gara internazionale Austrian Junior Open che ha visto la partecipazione di ben 13 nazioni tra cui anche Stati Uniti e Nuova Zelanda.

Il team di karate di Gossi (Altopascio) ha conquistato ben 4 medaglie che hanno contribuito al buon risultato della selezione regionale che si è piazzata 17esima su 86 squadre. Oro per Alberto Bellizzi U14 50 kg che domina la sua categoria contro Svizzera, Austria e Cecoslovacchia. Bronzo per Bianca Azzena U14 47 kg e per Giorgio Naglein cadet 70 kg (Ninja Club).

Sfiora il podio Elisa Cerchi (anche lei convocata) con un 5° posto dopo 4 incontri tiratissimi.

Buona la prova di Alessio Iacob (U14 +55) anche lui convocato che esce al secondo incontro.

Gli altri atleti Bodymind Karate Team non convocati ma ugualmente presenti che hanno ben figurato: Sofia Giunta U14 42 kg

Viola Belia cadet 54 kg

Matteo Nicotra U14 45kg (5°posto)

Matteo Carrara cadet 57 kg (5°posto)

Emanuele Simoni cadet 57 kg

Martina Moncini cadet 47 kg

Noemi Roberti cadet 61 kg

Una gara ricca di soddisfazioni che conferma il livello dei karateca allenati da Riccardo Montini che sempre si distinguono in ambito nazionale e internazionale. La Bodymind ringrazia tutto il comitato regionale per la bellissima opportunità data agli atleti in questa nuova esperienza formativa.