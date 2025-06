L'evento



Campo Balilla 25: il programma della rievocazione parte venerdì 20 alle 18

giovedì, 19 giugno 2025, 15:21

Modificato e anticipato di un giorno il programma di Campo Balilla 25 la rievocazione del passato calcistico dello storico tratto degli spalti delle Mura di Lucca che, soprattutto negli anni '50, '60 e '70, vide un'intensissima attività sportiva fra le allora numerose squadre dei quartieri cittadini oltre che alle molteplici attività calcistiche amatoriali, di atletica e aeromodellismo. L'evento partirà venerdì 20 giugno alle 18.00 con l'inaugurazione della targa dedicata a Don Sirio Valoriani e ai ragazzi della storica squadra Astor Lucca;

Sempre venerdì 20 alle ore 18:30 presso il Caffé delle Mura inaugurazione della mostra fotografica sulla storia del Campo Balilla e conferenza sempre sulla storia con quattro personaggi che hanno solcato quel campo per poi fare carriera: Renato Roffi, Stefano Dianda, Giovanni Toschi e Alberto Casella.

Sabato 21 giugno alle ore 9:45 negli spalti delle Mura fra i baluardi Santa Maria e San Paolino inizio torneo tra squadre di calcio giovanili del Comune di Lucca, seguirà alle 17.00 la partita rievocativa per over 45. Per l'iscrizione al torneo categoria over 45 calcio a 11 sono necessari il certificato di idoneità sportiva e l'iscrizione attraverso form dedicato all'indirizzo https://forms.gle/wgw8dRoyykJcfPMD7 raggiungibile anche dalle pagine del sito eventi.turismo.lucca.it orari e calendario delle competizioni saranno comunicati appena definite le iscrizioni.