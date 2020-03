L'evento



Pneumatici, in Italia sale la quota di chi utilizza i 4 season

giovedì, 19 marzo 2020, 16:19

La categoria degli pneumatici all season sta riscuotendo un successo crescente tra gli automobilisti europei, stando ai dati raccolti recentemente dall'ETRMA, la nota associazione che riunisce i principali produttori di pneumatici europei e altri articoli in gomma. Un indice di gradimento così alto è dovuto sicuramente al compromesso raggiunto dalle gomme 4 stagioni di ultima generazione, grazie alle quali è stato ottenuto un sensibile miglioramento sia su fondi innevati sia su asfalto rovente. Senza considerare il vantaggio di chi non ha tempo e voglia di sostituire le gomme tradizionali due volte all'anno. Vediamo nei dettagli perché si è dinanzi a un vero e proprio boom degli pneumatici all season e come mai queste gomme stanno conquistando fette consistenti del mercato di settore.

Benefici delle gomme 4 stagioni

Le statistiche rivelano sempre dati interessanti e il segmento degli pneumatici non fa eccezione in questo senso. I dati dicono chiaramente che negli ultimi anni e in particolare a partire dal 2014 le vendite delle gomme four season sono aumentate costantemente, a scapito sia degli pneumatici estivi sia (in misura minore) di quelli invernali. Il maggior interesse da parte dei guidatori europei per le gomme 4 stagioni è testimoniato peraltro dalla netta crescita di ricerca online del prodotto, altro metro di gradimento che lascia poco spazio a dubbi.

Se è vero che le gomme 4 stagioni non possono uguagliare le performance delle sorelle specializzate per l'inverno e per l'estate, è vero anche che le recenti innovazioni tecnologiche hanno dato vita a 4 season molto performanti e in grado di porsi come il giusto compromesso tra gomme estive e invernali. A fronte di un costo iniziale leggermente superiore, le mescole four season consentono di risparmiare sia sulla spesa complessiva sia sul tempo di montaggio. Senza contare il vantaggio di non dover cercare un luogo di stoccaggio delle gomme non utilizzate durante la stagione in corso.

Le gomme all season rappresentano una soluzione pratica senza eguali perché possono essere montate in ogni periodo dell'anno, a qualsiasi latitudine e condizione climatica. Possono dormire sonni tranquilli anche i guidatori che temono di non rispettare le normative sulla circolazione, perché le gomme 4 stagioni riportano sulla spalla la marcatura M+S che il Codice della Strada richiede per la guida in mesi freddi. Addirittura alcuni modelli di pneumatici 4 stagioni sono contrassegnati dall'omologazione invernale per la guida su neve intensa e a temperature inferiori ai fatidici 7 °C, cioè la marcatura che fino a poco tempo fa era esclusiva prerogativa delle gomme invernali più performanti.

Caratteristiche tecniche degli pneumatici 4 stagioni

L'eccellente rapporto qualità/prezzo delle gomme four season è confermato dagli esperti di Oponeo, ovvero uno dei negozi online più forniti di pneumatici 4 stagioni. Gli operatori di settore sono concordi nel sostenere che il disegno del battistrada e la speciale mescola delle gomme 4 stagioni concorrono a garantire aderenza in tutte le condizioni di asfalto. In particolare la mescola degli pneumatici per tutte le stagioni è più ricca di silice in confronto a quella delle gomme estive, ma un po' meno rispetto alla mescola che caratterizza le gomme invernali. Ciò significa che gli pneumatici 4 stagioni si adattano bene alle stagioni fredde e al tempo stesso non si sciolgono sull'asfalto arroventato come avviene invece se si montano le gomme specializzate per l'inverno.

L'innovazione tecnologica delle 4 stagioni ha a che fare anche con l'intaglio del battistrada, perché queste gomme presentano un numero maggiore di lamelle rispetto a quelle estive. Per questo motivo gli pneumatici all season aderiscono meglio su neve e asfalto bagnato e contrastano efficacemente il fenomeno dell'aquaplaning. D'altro canto però le lamelle non sono così tante come quelle di uno pneumatico invernale, altrimenti si rischierebbe di compromettere le prestazioni di guida su asfalto rovente e ciò in considerazione del fatto che una mescola ricca di silice e particolarmente lamellata si scioglie più velocemente a contatto con il calore.

Meno revisioni con le gomme four season

Al contrario di coloro che montano le gomme per tutte le stagioni, gli automobilisti hanno l'obbligo di provvedere al corretto stoccaggio del treno di gomme non utilizzato. Ciò comporta una serie di problemi, soprattutto per quanti non dispongono dello spazio sufficiente e adatto alla conservazione delle gomme. Si consideri infatti che gli pneumatici conservati male possono essere soggetti a deformazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche, compromettendo la sicurezza stessa del guidatore. Ecco perché sono in molti coloro che per lo stoccaggio si affidano al proprio gommista di fiducia e ciò si traduce in una spesa ulteriore.

Chi cambia gli pneumatici due volte all'anno ha inoltre il problema di dover controllare un treno di gomme in più rispetto a quanti si affidano agli pneumatici all season, con il risultato che aumentano le probabilità di riscontrare danneggiamenti e deformazioni. Insomma le gomme 4 stagioni di qualità rappresentano un onesto compromesso rispetto al tradizionale doppio treno di gomme e garantiscono comodità e sicurezza nella guida.