Il lucchese Cicerchia si conferma ai vertice della fotografia subacquea mondiale

mercoledì, 13 ottobre 2021, 15:45

Eccezionale riconferma degli azzurri ai Campionati Mondiali di Fotografia Subacquea e Video Subacqueo, andati in scena dal 4 al 8 Ottobre 2021 a Porto Santo, in Portogallo. I team di fotosub e videosub capitani, rispettivamente, da Michele Davino (Direttore Tecnico) e Mario Genovesi (Capo Delegazione) e da Gian Melchiori (Direttore Tecnico) si sono aggiudicati ben quattro medaglie: un oro, con Guglielmo Cicerchia nella categoria grandangolo con modella Iwona Molsa ( entrambi atleti del Sub Città di Lucca - Photo Team ), un argento con Francesco Sesso (modella: Alessandra Pagliaro) sempre nella categoria grandangolo con modella (fotosub) e due bronzi, uno con Francesco Sesso nella categoria pesce (fotosub) e uno con Enrico Rabboni (assistente: Roberto Grandoni) nella categoria movie (videosub). In un contesto contraddistinto da condizioni meteo marine al limite della praticabilità (correnti molto forti a tutte le profondità), gli azzurri, hanno dimostrato di possedere qualità fisiche, oltre che tecniche, di altissimo livello, le quali si sono rivelate alla fine decisive per portare a casa il risultato.

Un obiettivo, quest’ultimo, che tutti i protagonisti di questa spedizione in terra portoghese non hanno mai perso di vista, spingendoli a imprimere alle loro opere, siano esse foto o video, una forte identità. Sia Cicerchia che Sesso nella fotosub sia Rabboni nel videosub hanno trasferito nelle loro opere ciò che più ritenevano opportuno porre in evidenza, rendendole non soltanto belle stilisticamente, ma anche efficaci dal punto di vista emotivo. Questo anche grazie al rodato affiatamento che si instaura nel tempo con la propria modella, come spiega il neo campione mondiale di fotosub – categoria grandangolo con modella, Guglielmo Cicerchia, che questo titolo lo aveva già vinto in occasione del Mondiale di Tenerife del 2019.

“Con Iwona c’è un rapporto di fiducia reciproco. Siamo molto affiatati quando andiamo sott’acqua. Non a caso, infatti, abbiamo vinto due Mondiali di fila proprio in questa categoria. Tra l’altro – spiega il fotografo lucchese – in questa circostanza ho provato un’emozione ancora più forte di quella avvertita due anni fa, quando ho conquistato il primo titolo iridato. Sono molto soddisfatto di questo successo e della foto che ha consentito a me e a Iwona di conseguirlo, per la quale il Presidente di Giuria è venuto a complimentarsi personalmente con noi.”