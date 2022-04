L'evento



Atletica Virtus: pioggia di ottimi risultati nel week end

mercoledì, 27 aprile 2022, 08:30

LUCCA - Riparte a ritmo serrato l’attività della Virtus Lucca che, dopo la pausa legata alle festività pasquali, riprende il proprio cammino con la consueta determinazione.

La prima emozione di questo lungo fine settimana arriva proprio al Campo Scuola Moreno Martini che, domenica 24 aprile, ha ospitato per la prima volta i Campionati toscani Assoluti dei 10000 metri, gara in cui, oltre alla soddisfazione per l’ottimo esito della macchina organizzativa biancoceleste, si registra la prestazione di Tomas Tei, quarto nella categoria Promesse con il tempo di 34.10 a testimonianza del costante percorso di crescita dell’atleta.

Intanto, al Meeting della Liberazione di Modena, c’è l’exploit di Andrea Pacitto che prima, con il crono di 14.58 sui 110 ostacoli, scrive il miglior esordio stagionale di sempre andando vicinissimo al primato personale e sociale e poi firma il personal best sui 100 metri con 11.24.

Notizie eccellenti anche dal Trofeo Liberazione di Roma in cui la Virtus è protagonista con i quattro atleti impegnati nelle differenti specialità: Antonj Possidente si piazza al primo posto nel getto del peso con la misura di 15.15 che equivale a un ottimo esordio stagionale; Marta Castelli sale sul terzo gradino del podio con l’eccellente crono di 2.51.63 sui 1000 metri; Noemi Felici sigla una prestazione tutta sostanza con il tempo di 1.00.68 sui 400 e Walter Fauci arriva quarto nella classifica generale e primo di categoria sui 1000 metri con 2.32.39.

A Torino Matteo Oliveri, campione italiano Assoluto indoor di salto con l’asta, al debutto stagionale vince con la misura di 5.25.

Oro per Idea Pieroni al Trofeo Liberazione di Siena con la misura di 1.76.

Sul fronte dei giovani si registra l’ottima prova dei due Allievi Sebastiano Simonetti e Fabrizio Pratali, rispettivamente terzo e sesto classificato nella corsa in montagna a Marignana sulla distanza di 4 km.

La rassegna si conclude con il secondo posto di Juri Zanni nel Trail del Monte Maggiore a Prato, gara estremamente impegnativa sulla distanza di 30 km con un dislivello di 1200 metri.