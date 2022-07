L'evento



Ristrutturazione casa: tutti i bonus in vigore per contenere i costi

mercoledì, 27 luglio 2022, 08:07

Il parco edilizio italiano è obsoleto. Il dato emerge sia dai dati Istat sia dall'analisi Eurostat. Si calcola che il 50% degli edifici residenziali in Italia sia stato costruito negli anni '70, quando non erano ancora entrate in vigore le leggi sull'accessibilità e sull'efficienza energetica. Il 60% del patrimonio edilizio, inoltre, ha una classe energetica G o F e questo incide sui consumi e sull’inquinamento. Per svecchiare il patrimonio e ridurre le emissioni, il governo ha varato numerosi incentivi per la ristrutturazione della casa e questo ha favorito il boom di nuovi cantieri. Stando alle ultime rilevazioni dell'Enea, a maggio 2022 in Italia si contavano 172.450 asseverazioni e sono stati stimati oltre 70.000 cantieri attivi. Numeri che fanno ben sperare in un rinnovamento delle nostre abitazioni, anche se è fondamentale informarsi sui requisiti richiesti e sulla compatibilità dell'intervento da effettuare con le indicazioni del bonus. Per il 2022 i bonus in vigore sono numerosi. Vediamo come funzionano e quali sono le spese detraibili.

Bonus barriere architettoniche

Nella legge di Bilancio 2022 è stato inserito il nuovo bonus barriere architettoniche, che prevede il 75% di sconto sulle spese sostenute per eliminare le barriere che limitano l'accesso agli edifici alle persone con disabilità motoria o con problemi di deambulazione. Il bonus vale fino al 31 dicembre 2022 e permette di detrarre le spese per l'installazione di ascensori, montascale e servoscala e per gli interventi di automazione degli impianti.

Superbonus 110% 2022

Il Superbonus 110% è stato prorogato fino al 2025, anche se ci sono dei dettagli da considerare. Il 110% viene riconosciuto a tutti gli interventi nelle case unifamiliari che al 30 giugno 2022 avranno completato il 30% dei lavori previsti. Per i condomini e le persone fisiche proprietari o comproprietarie, il bonus procederà così suddiviso: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 2024; 65% per le spese effettuate entro il 2025. Il bonus resta fisso al 110% per le ristrutturazioni effettuate nelle aree colpite da terremoto dal 2009 in poi.

Ecobonus 2022

L'agevolazione prevede la detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi che migliorano l'efficienza energetica dell'abitazione, come la sostituzione di impianti di climatizzazione, l'installazione di infissi e schermature solari. La percentuale sale al 65% se l'intervento comprende l'installazione di impianti tecnologicamente avanzati, come pompe di calore e sistemi di building automation. Per un condominio, se l'indice di prestazione energetica risulta elevato, si arriva fino al 75%.

Sismabonus

Come l'Ecobonus, anche il Sismabonus è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 senza modifiche. In questo caso la detrazione varia a seconda del numero di classi di rischio inferiore che si riesce ad ottenere con l'intervento. Va da un minimo del 50% ad un massimo dell'85% con un limite di spesa di 96.000€ ad unità immobiliare.

Bonus ristrutturazione

Il bonus ristrutturazioni durerà fino al 31 dicembre 2024 e fa riferimento a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione che prevedono un miglioramento energetico e strutturale dell'edificio. L'agevolazione prevede uno sconto in fattura o una cessione del credito del 50% sul totale.