L'evento



Atletica: il campione del mondo del giavellotto Johannes Vetter in gara a Lucca

lunedì, 22 aprile 2024, 15:23

Lucca – Il cast della terza edizione dell’Italiana Assicurazioni Meeting internazionale Città di Lucca, in programma al Campo Scuola Moreno Martini domenica 19 maggio, si arricchisce di un nuovo protagonista eccellente. Si tratta di Johannes Vetter, trentunenne giavellottista tedesco campione mondiale a Londra 2017 e detentore del secondo miglior lancio al mondo con la misura di 97,76 - a soli 72 centimetri dal primato del mondo detenuto dal 1996 dal ceco Jan Zelezny di 98.48 – realizzato a settembre 2020 a Chorzow.

Settimo ai mondiali di Pechino 2015, quarto alle olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, dove alla sua prima partecipazione olimpica sfiorò clamorosamente il podio arrivando a soli 6 centimetri dal terzo posto, Vetter vanta anche il titolo di atleta europeo dell’anno 2017, il bronzo mondiale a Doha nel 2019, la medaglia d’oro in Coppa Europa lanci a Spalato e la vittoria della Diamond league, entrambe nel 2021.

La partecipazione di Vetter è uno dei segnali dell’eccezionale lavoro che la macchina organizzativa del Meeting sta portando avanti per il terzo anno consecutivo e dei consolidati rapporti in ambito internazionale dei due meeting director Matteo Martinelli e Paolo Traversi orgogliosi di essere riusciti ad attrarre un atleta di tale spessore in questa edizione resa ancora più speciale dalla presenza di Italiana Assicurazioni - la storica compagnia assicurativa di Reale Group da sempre vicina alle realtà sportive e all’Atletica Virtus Lucca - come nuovo title sponsor della manifestazione già inserita come tappa challenger del World Athletics Continental Tour 2024 e del progetto Meeting 2020+, il circuito della FIDAL nato con lo scopo di supportare questo genere di eventi nel loro percorso di crescita tecnico-organizzativa.

A curare l’organizzazione dell’evento ci sarà, come nelle edizioni precedenti, l’Atletica Virtus Lucca con l’immancabile supporto del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Regione Toscana e con il patrocinio della Provincia di Lucca e del Coni.

Per l’altissimo livello, la gara del giavellotto farà il paio con quella del getto del peso che vedrà impegnati sulla pedana del Campo scuola Moreno Martini di Lucca specialisti di valore assoluto con due atleti tra i primi dieci del ranking mondiale come Zane Weir - sudafricano naturalizzato italiano, finalista ai Giochi Olimpici di Tokyo, due volte vincitore della Coppa Europa di lanci a Leira, in Portogallo, sia nel 2022 sia il mese scorso, campione europeo indoor nel 2023, quarto ai recenti mondiali indoor di Glasgow e detentore della seconda prestazione italiana di sempre con la misura di 22.44 -, il sudafricano Kyle Blignaut - sesto ai Giochi olimpici di Tokyo e campione del mondo del mondo U20 nel 2018 - e il toscano Leonardo Fabbri, bronzo agli ultimi mondiali indoor di Glasgow, argento ai mondiali outdoor di Budapest 2023 e detentore, con la misura di 22.37, della terza prestazione italiana di sempre.

Il programma tecnico ufficiale prevede le seguenti gare:

Maschile: 100, 100 hs, 800, 3000, lungo, asta, giavellotto, peso.

Femminile: 100, 100 hs, 800, 3000, alto, martello.

Tutte le info su www.meetinglucca.com