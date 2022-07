L'evento



Virtus Lucca: Lorenzo Carlone primo nel salto in alto a Pistoia. Successo per l’Eco Run

lunedì, 18 luglio 2022, 14:53

LUCCA - La rinuncia alla semifinale mondiale da parte del campione olimpico Marcell Jacobs, costretto a dare forfait a causa delle non perfette condizioni fisiche, è la nota stonata di un fine settimana che ha portato altrimenti ottimi risultati in casa Virtus. A partire dalla vittoria di Lorenzo Carlone nella gara di salto in alto, con la misura di 2.07, al Meeting regionale salti e lanci di Pistoia. Un risultato che conferma il buon momento dell’atleta, seguito con scrupolosità dallo staff tecnico nel suo percorso di crescita. A Pistoia, nel salto in lungo, in evidenza tra gli Allievi e le Allieve anche: Carlo Bresciani, quinto assoluto e secondo di categoria, con la misura di 6.08; Leonardo Pierotti (5.74); Aurora Massaglia (5.45); Bianca Pellini (5.01) e Chiara Franceschini (4.50).

In precedenza, al prestigioso Enterprise Young Meeting allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, strepitosa performance per Noemi Felici, al quarto posto sugli 800 metri con il tempo di 2.12.44.

Nelle gare su strada, bella affermazione per Tomas Tei, primo classificato al quarto Trofeo festa dell’unità a Ponte Buggianese. Nella stessa gara, ottime prove anche per

Sebastiano Simonetti e Fabio Pizzo rispettivamente al sesto e all’ottavo posto, e per Irene Giambastiani, quarta assoluta tra le donne. Prestazioni e crono che premiano il lavoro degli atleti e del tecnico Franco Gabrielli. Infine, da segnalare il grande successo di partecipazione per l’Eco Run, l’iniziativa nata dalla volontà della società per coniugare i valori dell’aggregazione e dell’attività sportiva con la cura e il rispetto dell’ambiente e della città di Lucca. I ragazzi del settore giovanile, con i rispettivi istruttori e accompagnati dalle proprie famiglie, si sono dati appuntamento per una corsa partita dal Campo Scuola Moreno Martini e svoltasi per le vie della città allo scopo di ripulire il percorso dai rifiuti abbandonati.