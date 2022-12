L'evento



Rudy Michelini riparte dal "Ciocchetto": il pilota lucchese atteso protagonista su Skoda Fabia Rally2

mercoledì, 14 dicembre 2022, 13:10

Saranno i chilometri del Rally Il Ciocchetto l'ambientazione del ritorno all'agonismo da parte di Rudy Michelini. Il pilota lucchese ha confermato la propria presenza sulle strade del classico appuntamento di fine stagione, in programma nel fine settimana sulle strade di Castelvecchio Pascoli, all'interno della tenuta Il Ciocco. Un impegno che – come nella passata stagione – il driver portacolori della scuderia Movisport affronterà al volante della Skoda Fabia Rally2, vettura equipaggiata con pneumatici Pirelli e messa a disposizione dal team PA Racing. Ad affiancare Rudy Michelini sarà Luca Spinetti, copilota compartecipe della sua undicesima vittoria assoluta alla Coppa Città di Lucca.

Con la partecipazione al Rally Il Ciocchetto, Rudy Michelini vedrà rilanciare una programmazione sportiva prematuramente interrotta a seguito dell'uscita di strada accusata al Rally Città di Pistoia di ottobre, epilogo che ha vanificato la sua presenza – il weekend successivo - al Rally Due Valli, appuntamento decisivo per la rincorsa al podio del Campionato Italiano Rally Promozione, confronto che aveva garantito al pilota lucchese concrete possibilità di aggiudicarsi la terza posizione finale.

La passata edizione del "Ciocchetto", vide Rudy Michelini in corsa fino all'ultimo chilometro per la vittoria, sfuggita per soli tre secondi e sei decimi. Un riscontro valso il secondo gradino di un podio assoluto contraddistinto dalla presenza di grandi interpreti del rallismo nazionale. La gara si svilupperà su trentotto chilometri cronometrati, distribuiti su sedici prove speciali nelle giornate di sabato e domenica: una valida occasione per Michelini, ideale per alimentare ambiziose prospettive in vista della nuova stagione sportiva.