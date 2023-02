Le erbe raccontate dal naturopata Marco Pardini tra arte, natura e tradizioni popolari

Altri articoli in L'evento

lunedì, 13 febbraio 2023, 15:27

Un grande successo per la tradizionale manifestazione di Cross sugli spalti delle Mura di Lucca organizzata dall'Atletica Virtus Lucca e che ha portato in città oltre 900 atleti da tutta la Toscana. Ottimi risultati per gli atleti biancocelesti

lunedì, 6 febbraio 2023, 15:29

Il talento Virtus si laurea per il secondo anno consecutivo Campione italiano di salto con l'asta categoria Promesse con la misura di 5.52, migliorando di ben 15 centimetri il proprio primato personale e stabilendo il nuovo record sociale Virtus

giovedì, 2 febbraio 2023, 12:51

Il Meeting Internazionale Città di Lucca entra a far parte del Progetto Meeting 2020+ previsto dalla Federazione Italiana di Atletica leggera per supportare solo cinque manifestazioni del genere in Italia

lunedì, 23 gennaio 2023, 15:56

L'impianto di Lucca protagonista di un doppio importante impegno come la manifestazione di salto in lungo e salto in alto indoor e la prima prova dei Campionati invernali di lanci con in pedana la campionessa del mondo Juniores Rachele Mori