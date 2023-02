L'evento



Virtus Lucca: Nicky Russo è Campione italiano paralimpico di lanci invernali nel getto del peso e nel lancio del disco

lunedì, 27 febbraio 2023, 15:54

LUCCA – Nicky Russo è il nuovo campione italiano paralimpico di lanci invernali sia nel getto del peso sia nel lancio del disco. Una doppietta incredibile per l’atleta biancoceleste di Rionero in Vulture che, dopo oltre due mesi di stop per infortunio, ha saputo tornare in pedana con la consueta tenacia che caratterizza il suo percorso sportivo e umano. Con la forza di volontà e il desiderio forte di emergere, Russo si è presentato ad Ancona con l’intenzione di fare bene che si è trasformata, nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio, nella medaglia d’oro nel getto del peso categoria F35 con la misura di 12.55. Sabato 25 poi, è arrivato il bis nel lancio del disco, categoria F35/F36, con la misura di 26.30. Un doppio titolo tricolore che riempie d’orgoglio l’Atletica Virtus Lucca, fiera di poter dare spazio a un atleta che sa interpretare al meglio lo spirito della società. Le soddisfazioni ai Campionati italiani paralimpici di lanci invernali ad Ancona proseguono poi con il triplo argento conquistato da Graziano Romano in tutte e tre le specialità che lo hanno visto impegnato. Al debutto in maglia Virtus, Romano si è laureato vice campione italiano nel giavellotto con 17.10, nel disco con 16.25 e nel peso con 7.0 a testimonianza di quanto, attraverso lo sport, i limiti e le barriere possano essere superati.

Contemporaneamente, a Rieti, sono andati in scena i Campionati invernali Assoluti di lanci che hanno segnato il gran ritorno di Roberto Orlando, il campione uscente di lancio del giavellotto che, al rientro dopo un brutto infortunio, è riuscito a lanciare comunque oltre i 70 metri, strappando quindi la medaglia di bronzo con la misura di 71.31. Una prestazione incoraggiante per l’atleta battipagliese attualmente in forza al Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare, al lavoro per ritrovare la migliore condizione. Buona prova anche per Stefano Barbone, l’altro atleta virtussino impegnato nel lancio del martello che ha chiuso la rassegna invernale all’undicesimo posto con la misura di 56.70.

Doppio titolo toscano per Carolina Fraquelli che, ai Campionati toscani di cross corto di Arezzo, è salita sul primo gradino del podio laureandosi campionessa regionale di Cross 2023 categoria Assoluta e Juniores. Dopo il successo nella gara della scorsa domenica sugli spalti delle Mura di Lucca, Fraquelli ha centrato il bis che le è valso la doppietta. Nella stessa prova, quarto posto di categoria per la Juniores Marina Senesi e buone prestazioni anche per Emma Puccetti, Irene Giambastiani e Anna Tognotti.

Nel cross corto maschile, ottimo risultato per Filippo Sodini e Tomas Tei, rispettivamente secondo e terzo categorie Promesse e per Andrea Leonetti, terzo categoria Juniores. Buona prova anche per Leonardo Quilici, Edoardo Paganelli, Fabrizio Pratali e Fabio Pizzo.

Eccellente esito infine per il campione italiano in carica dei 100 km, Francesco Giannecchini, terzo Assoluto a Porto Recanati nell’ultramaratona del Conero “Memorial Mimmo Strazzullo” sulla distanza di 50 km. Un risultato importante che costituisce un ottimo passaggio verso il campionato italiano Assoluto in programma a maggio che sarà assegnato in occasione della storica 100 km del Passatore.