Al San Filippo il Memorial Giotto e Amato

lunedì, 22 maggio 2023, 07:56

La formazione 2007 del San Filippo s aggiudica il torneo a Valdottavo Memorial Giotto e Amato. Dopo aver vinto il girone eliminatorio dove facevano parte le squadre del Folgor Marlia e Real Academy ha superato per 2 a 1 nella finale la squadra casalinga del Valdottavo soddisfazione per il presidente Enrico Di Pietro e per tutto lo staff visto che è stato vinto anche il premio di capocannoniere da Thomas Zuncheddu.

Alla finale era presente il sindaco di Borgo a Mozzano Andreuccetti che al termine ha premiato il capitano della squadra Filippo Donatelli. Ecco la rosa: portieri: Lencioni, Gozzi; difensori: Barsanti, Nieri, Bajrami, Giuliano, Michelini, Luchini; centrocampisti: Donatelli, Bassetti, Paoli, Matteucci; attaccanti: Nutini, Cappetta Zuncheddu, Pieri, Bertocchini, Cagnacci.