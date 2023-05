L'evento



Atletica: il velocista Ferdinand Omanyala star al Meeting Internazionale Città di Lucca

lunedì, 15 maggio 2023, 15:40

LUCCA -Ferdinand Omanyala Omurwa, l’ottavo uomo più veloce di tutti i tempi, sarà tra i protagonisti della gara dei 100 metri alla seconda edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca. Un gran colpo messo a segno dalla direzione tecnica del Meeting che assicura alla kermesse lucchese la partecipazione di uno dei migliori velocisti della storia dell’atletica leggera mondiale. Il ventisettenne keniano, specialista nei 100 e nei 200 metri piani, detentore del record africano dei 100 metri, vanta un primato personale di 9.77 realizzato a settembre 2021 a Nairobi.

Dopo aver concluso lo scorso anno al terzo posto del ranking internazionale, Omanyala si è aggiudicato a sorpresa, con il tempo di 6.54, la gara dei 60 metri indoor al Meeting di Lievin precedendo il campione olimpico Marcell Jacobs.

E proprio nella giornata di ieri, domenica 14 maggio, Omanyala ha stabilito al Kip Keino Classic di Nairobi – tappa del World Continental Tour livello Gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica leggera dopo la Diamond League – la miglior prestazione mondiale stagionale correndo con l’eccezionale crono di 9.84 con 0,5 di vento contrario. Risultati strabilianti per uno studente di chimica che, prima di approdare all’atletica quasi per caso nel 2016, praticava rugby nella squadra dell’Università di Nairobi.

Molto ricco il suo palmares: semifinalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Mondiali di Eugene 2022. Nel 2023 ha stabilito altri due record nazionali: 6.54 nei 60 metri indoor e 38.26 nella staffetta 4x100. Nel 2019, nel 2021 e nel 2022, oro ai campionati kenioti nei 100 metri rispettivamente con il tempo di 10.48, 10.02 e 10.04; nel 2022 oro ai campionati kenioti dei 200 metri con 20.43.

Prima di gareggiare a Lucca il 4 giugno nell’edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca - che è entrato a far parte del Progetto Meeting 2020+, il circuito nato da un’idea della FIDAL con lo scopo di supportare eventi di questo genere nel loro percorso di crescita tecnico-organizzativo e che comprende solo cinque meeting di atletica leggera in Italia – Omanyala sarà impegnato il prossimo 28 maggio a Rabat in Marocco nella seconda tappa di Diamond League dove affronterà il Campione olimpico Marcell Jacobs e il Campione del Mondo Fred Kerley e successivamente, il 2 giugno, al Golden Gala di Firenze.

Tutte le info su www.meetinglucca.com