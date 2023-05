L'evento



Rudy Michelini pronto alla sfida di International Rally Cup

mercoledì, 17 maggio 2023, 16:47

È pronto per una nuova e stimolante sfida, Rudy Michelini: il pilota lucchese ha confermato la propria presenza sulle prove speciali di International Rally Cup, al volante di una vettura mai utilizzata in precedenza, la Citroën C3 Rally2. Con il supporto tecnico del team P.A. Racing, il driver di Movisport si presenterà alla partenza del Rally Internazionale del Taro – in programma nell'ultimo fine settimana di maggio - affiancato da Nicola Angilletta, copilota con il quale ha collaborato nel corso delle stagioni 2013-2014.

"Sarà l'occasione per misurarsi al volante di una nuova vettura, mai utilizzata prima d'ora – il commento di Michelini – in un campionato di ottimo livello come International Rally Cup. Sono convinto che potremo far bene pur avendo già usufruito dello scarto a disposizione, ci giocheremo tutto nei tre appuntamenti in programma. La Citroën C3 Rally2 è una vettura che ha sempre stimolato la mia fantasia, non vedo l'ora di provarla. Ringrazio i miei partner per questa bella opportunità".

I tre restanti appuntamenti di International Rally Cup coinvolgeranno Rudy Michelini sulle prove speciali del Rally Internazionale del Taro (27-28 maggio), del Rally Internazionale Casentino (07-08 luglio) e del Rally Città di Schio (17-18 novembre).