Atletica Virtus: grande successo per il Cross di Natale

lunedì, 18 dicembre 2023, 16:08

LUCCA – Un bellissimo pomeriggio di festa, sport e divertimento incastonato nella magia del periodo natalizio. Questa l’istantanea dello scorso sabato 16 dicembre quando al Campo Scuola Moreno Martini si è svolto il tradizionale appuntamento con il Cross di Natale, la manifestazione organizzata ogni anno in modo sempre più capillare dalla Virtus Lucca e che ha avuto come protagonisti i giovanissimi atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi e Ragazze e Cadetti e Cadette che hanno gareggiato davanti alle famiglie che hanno affollato le tribune dell’impianto.

L’evento, incluso nel calendario ufficiale Fidal, si è concluso con la premiazione di tutti i partecipanti da parte di Babbo Natale e ha confermato ancora una volta l’abilità organizzativa della società e l’impegno costante sull’attività e sulla crescita del settore giovanile.

Il Cross di Natale ha preceduto di un giorno la terza edizione del Cross Città di Fucecchio, valido per la seconda prova del Gran Prix toscano di cross, che ha visto gli atleti Virtus in grande evidenza con tutti i componenti in gara. Così come in occasione della prima prova infatti, la Virtus ha colorato di biancoceleste tutti e tre i gradini del podio del cross 5Km nella categoria Promesse con la vittoria di Filippo Sodini, il secondo posto di Paolo Marsili e il terzo di Tomas Tei. Nella stessa gara gran bel risultato anche per Sebastiano Simonetti, ottavo assoluto e bronzo nella categoria Allievi.

Tra e donne, nel cross 4km, bella affermazione di Carolina Fraquelli che si è aggiudicata l’oro Juniores precedendo di due posizioni Emma Puccetti terza. L’ultima medaglia arriva nel cross 2,5km Cadetti con la vittoria di Giulio Guccione.

I risultati di maggiore spicco si inquadrano nel contesto di un’ottima prova collettiva in cui si sono messi in luce anche Edoardo Paganelli e Fabrizio Pratali tra gli Allievi; Sveva Bertolucci tra le Ragazze; Maia Fava, Mia Galigani e Ginevra Montanaro tra le Cadette; Gioele Ciomei e Yabsra Meschi tra i Cadetti.