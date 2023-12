L'evento



Serie A, il Bologna può entrare nella prossima Champions League?

mercoledì, 20 dicembre 2023, 10:02

La serie A sta entrando sempre più nel vivo e, se da un lato c’è ormai sostanzialmente una lotta a due per lo scudetto con Inter e Juventus super protagoniste, la battaglia per un posto nella prossima Champions League si sta facendo serratissima. Escludendo dalla battaglia proprio neroazzurri e bianconeri che, a detta delle quote calcio serie A sono di fatto già qualificate (le squadre di Simone Inzaghi e di Max Allegri infatti non sono neanche più quotate!), dalla terza posizione del Milan a 29 punti, fino all’ottava dell’Atalanta a 23, sono tutte fortemente in gioco.

I rossoneri hanno un buon margine rispetto alle altre e, nonostante il momento non propriamente positivo, vantano una considerazione valutata al momento a 1.18, mentre il Napoli (sesto con 24 insieme alla Fiorentina) è la quarta favorita con 1.53, più del tandem Roma-Bologna, presenti al quarto posto con 25 punti, ma quotati in maniera completamente differente: 3.00 per i giallorossi di Mourinho, addirittura 23.00 per i rossoblù di Thiago Motta, la grandissima sorpresa di questa stagione. Atalanta e Fiorentina invece vantano buone chance con, rispettivamente, 4.75 e 6.00, ma per gli esperti può assolutamente rientrare nel giro anche la Lazio di Maurizio Sarri, attardata in graduatoria ma non così tanto (-4 dal 4° posto) e valutata 7.00.

Il Bologna dunque, è il vero ‘quarto incomodo’ in questa situazione tutta nuova perché mai i felsinei hanno compiuto passi da gigante come stanno facendo in questo momento e ciò grazie ad un gioco concreto, una buona dose di fortuna che per raggiungere certi traguardi è quasi sempre necessaria, ma anche alle prodezze di un elemento del calibro di Joshua Zirkzee, l’attaccante olandese che sta facendo le fortune dei bolognesi con i sette gol realizzati fino a questo momento.

Il 22enne di Schiedam è il valore aggiunto della compagine felsinea e le sue giocate, di alta qualità tecnica, danno valore alla mole di gioco dei suoi compagni che lo mettono nelle condizioni di esprimersi al meglio delle proprie possibilità. Una grande scoperta per la serie A e per la formazione emiliana che, probabilmente faticherà a tenersi stretto il proprio gioiello nella prossima sessione di mercato, ma per ora se lo tiene stretto per coltivare il sogno europeo!