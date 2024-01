L'evento



A Spalletti il Premio Maestrelli, riconoscimento anche per il rossonero Guadagni

sabato, 13 gennaio 2024, 11:57

E’ Luciano Spalletti l’allenatore dell’anno. Ha così deciso la giuria dello storico Trofeo Maestrelli di Montecatini, che da trentanove anni premia il tecnico migliore della stagione ricordando Tommaso Maestrelli, toscano, artefice dello scudetto della Lazio del 1974.

Spalletti ha riportato a Napoli il titolo di campione d’Italia giocando un calcio spettacolare e successivamente, da Ct, ha conquistato un posto per l’Italia all’Europeo dell’estate prossima. Spalletti si aggiunge a una lista prestigiosa, da Guardiola in giù, negli anni tutti i migliori allenatori del mondo hanno ricevuto il “timbro” del Maestrelli. La consegna avverrà lunedì prossimo 15 gennaio alle Panteraie di Montecatini con inizio alle 19.30. Nel corso della serata di gala che è ormai un festival dello sport, saranno premiati numerosi altri protagonisti del mondo del pallone.

Salirà sul palco anche Marcello Lippi, premio speciale alla straordinaria carriera culminata con il titolo mondiale del 2006 dell’Italia.

E poi Francesco Farioli, allenatore del Nizza (ed ex rossonero) rivelazione della Ligue One, Giovanni Sartori del Bologna, miglior ds dell’anno, Tommaso Baldanzi, giovane rivelazione, Andrea Colombo, giovane arbitro internazionale emergente, presente con il designatore Gianluca Rocchi, Rebecca Corsi vicepresidente dell’Empoli, prima donna nel consiglio di Lega di serie A, Matteo Marani presidente del Museo del Calcio e della Lega Pro, Alice Tortelli capitana della Fiorentina e Nazionale e Giuseppe Guadagni attaccante della Lucchese per la Lega Pro.

Un premio speciale alla carriera per Marino Bartoletti, l’inventore di Quelli che il Calcio, un Maestro del giornalismo. Premiati anche tre straordinari direttori come Stefano Barigelli della Gazzetta dello sport, Federico Ferri di Sky e Jacopo Volpi della Rai, e Stefano Salandin prima firma di Tuttosport. Nel corso della serata saranno celebrati anche i cinquantanni dello scudetto di Maestrelli e della sua Lazio grazie al docufilm di Sky, e una targa ricordo per Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso.