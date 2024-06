L'evento



Nasce la Koala Soccer School Lucca, la nuova scuola calcio della città

giovedì, 6 giugno 2024, 13:43

Una nuova scuola calcio si affaccia sul palcoscenico lucchese. Si tratta della Koala Soccer School Lucca, che avrà sede nell'impianto delle Madonne Bianche a Monte San Quirico e i cui colori sociali saranno il giallo fluo ed il nero. Una scuola calcio tutta nuova, con un progetto ambizioso portato avanti da istruttori qualificati, che si interfacceranno con i ragazzi nati dal 2012 al 2019, che parteciperanno ai campionati e tornei provinciali. La Koala Soccer School Lucca, nasce da lontano, con l'obiettivo di formare i ragazzi nella vita, fondando le sue basi sul rispetto e la voglia di raggiungere obiettivi sempre più importanti.

Il progetto è quello di far crescere questi ragazzi, seguendoli giorno dopo giorno anche con due allenamenti individuali settimanali volti a migliorare l'aspetto tecnico e coordinativo, ma soprattutto saranno seguiti da un nutrizionista, perché un alimentazione idonea, migliora il rendimento, previene infortuni e supporta il recupero e per un calciatore non esiste un alimento che rende fenomenali, ma esiste un'alimentazione in grado di migliorare la performance. Il Koala Soccer School Lucca, vuole diventare una palestra di vita per questi ragazzi, magari alla loro prima esperienza nel mondo del calcio, ma soprattutto vuole contribuire alla loro formazione, tenendo sempre presente che si tratta di un gioco. Tutte le attività si svolgeranno nei nuovissimi campi in sintetico delle Madonne Bianche. Per informazioni basterà rivolgersi all'impianto della Madonne Bianche, oppure inviare una mail a koalasoccerschool@gmail.com.