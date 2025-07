L'evento



Tre atleti Virtus sul tetto d’Europa

lunedì, 30 giugno 2025, 22:05

Idea Pieroni (GS Carabinieri), Matteo Oliveri (GS Carabinieri) e Roberto Orlando (Aeronautica Militare) sono tra i protagonisti della splendida vittoria che ha regalato alla nazionale italiana Assoluta il secondo titolo consecutivo di campioni d’Europa a squadre. Dopo il trionfo del 2023 a Chorzow in Polonia, anche a Madrid l’Italia conferma la qualità degli atleti del team azzurro che, a suon di prestazioni eccellenti, hanno permesso all’Italia di conquistare la medaglia d’oro davanti a Polonia e Germania. A contribuire a questo splendido risultato anche Idea Pieroni, Matteo Oliveri e Roberto Orlando, i tre atleti attualmente in forza a corpi sportivi militari, che in occasione dei Campionati di società continuano a indossare la maglia Virtus.

Quarto posto nel salto in alto con 1.91 per la saltatrice barghigiana che, al debutto in Coppa Europa, ha sfiorato di un soffio la misura di 1.94 che le avrebbe consentito di rincorrere il podio e riscrivere il proprio primato personale.Buoni piazzamenti anche per Roberto Orlando, nono nel giavellotto con 72.75 al suo ritorno in nazionale, e per Matteo Oliveri che, al debutto in nazionale Assoluta, chiude al decimo posto con 5.45 avendo fallito la misura di 5.60 nella giornata inaugurale all’interno del palazzo reale di Madrid. Un risultato straordinario per l’atletica leggera italiana che si riflette anche negli sforzi e nell’impegno di una piccola realtà sportiva di provincia come l’Atletica Virtus Lucca attraverso le prestazioni di atleti che ha visto sbocciare in maglia biancoceleste e di cui la società, con in testa il presidente Nando Caturegli e il direttore tecnico Matteo Martinelli, è ancora più orgogliosa.