L'evento



GT Pratofiorito, si conferma Panariello

lunedì, 7 luglio 2025, 08:34

Splendida edizione del Gran Tour del Pratofiorito, la new entry del calendario della Coppa Toscana Mtb che ha Bagni di Lucca ha portato oltre 300 biker a confrontarsi sui suoi sentieri. Il tracciato principale della gara, lungo 42 km per 1.540 metri di dislivello ha fatto una grande selezione, ma soprattutto ha esaltato ancora una volta le doti di Giuseppe Panariello, il portacolori del Neb18 Factory Team che ha così bissato la vittoria dello scorso anno.

Per il biker toscano la gara si è presto trasformata in una sorta di allenamento, concluso nel tempo di 1h55’00” con un vantaggio di 4’06” su Mattia Toccafondi (DMT Racing Team by Marconi) e 5’42” su Mirco Balducci (Gc Tondi Sport). Fuori dal podio Francesco Acco (Ciclissimo Bike Team) e Enrico Pucciarelli, compagno di colori del vincitore, entrambi a 9’54”.

La prova riservata alle ragazze ha esaltato Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike), prima in 2h36’30” con un vantaggio di 3’19” su Elena Teoni (Mtb Race Subbiano) e 5’37” sulla lituana del Mongibello Mtb Team Greta Karasiovaite.

Nel percorso medio di 25 km per 870 metri prima posizione per Marco Bonini (CM2) che in 1h11’25” ha inflitto 2’34” a Daniele Pretini (Cicloteam San Ginese) e 4’10” a Matteo Pezzo (Vc Lunigiana). In campo femminile successo per Chiara Vernaccini (Livorno Team Bike) in 1h42’36”, alle sue spalle Martina Paladini (Giovo Team Omega 3) a 7’01” e Paola Cheli (Gs Poccianti) a 7’06”.

La gara dell’Asd Jurassic Bike, alla sua 23esima edizione, era valida anche per il Tuscany Legend e ha avuto il supporto del Comune di Bagni di Lucca, località teatro di tutte le operazioni di partenza e arrivo. Grazie anche a tutte le associazioni e gli sponsor presenti, per un evento che rappresenta una colonna portante dell’attività regionale e non solo nel corso dell’estate.