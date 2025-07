L'evento



A Bagni di Lucca oltre 400 biker in gara

venerdì, 4 luglio 2025, 15:41

E’ alle porte l’edizione 23 del Gran Tour del Pratofiorito, novità della Coppa Toscana Mtb. Il circuito più antico della mountain bike italiana si arricchisce di un’altra grande classica, che ha per teatro la bellissima località di Bagni di Lucca per l’organizzazione dell’Asd Jurassic Bike e della Tuscany Legend SSD. Una delle prove più amate nel mese di luglio che da tradizione è sempre piuttosto ricco di eventi.

A una settimana dall’evento erano già oltre 400 gli iscritti alla prova lucchese, disegnata attraverso due percorsi: il principale misura 42 km per un dislivello di 1.580 metri, tutto in ambiente montano mentre il medio è di 25 km per 870 metri. Percorsi che portano ben oltre i 500 metri di altitudine e si confida nelle brezze tipiche del territorio per lenire il gran caldo di questi giorni. Il tracciato tocca San Gemignano e Monti di Villa prima di fare ritorno a Bagni di Lucca.

Partenza per tutti alle 9:00, sia per gli agonisti che per gli escursionisti, da Vialew Umberto 1°, sede anche dell’arrivo e dove si potrà procedere al ritiro di numeri e pacchi gara sabato dalle 14:00 alle 19:00 e domenica dalle 7:00 alle 8:30. Presso gli stand dell’organizzazione si potrà ancora procedere alle ultime iscrizioni, al costo di 35 euro. Le premiazioni riguarderanno i primi 3 assoluti e i primi 5 di tutte le categorie. Ricordiamo che lo scorso anno la prova ha fatto registrare i successi di Giuseppe Panariello e Giorgia Giannotti, prima anche nel 2023.

Per informazioni: Asd Jurassic Bike, https://www.gtpratofiorito.it/