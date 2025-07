L'evento



Corfino, 25 anni di stage per giovani portieri

sabato, 5 luglio 2025, 15:41

Cinquanta giovani portieri provenienti da tutta Italia, una settimana indimenticabile grazie anche al lavoro di uno staff al loro servizio dentro e fuori dal campo: non potevano esserci nozze di argento migliori (sono passati 25 anni dal primo raduno) per lo stage della scuola portieri Imparando Fowel organizzata dall'ex portiere della Lucchese e ora preparatore dei portieri giovanili della Nazionale Davide Quironi in quel di Corfino.

"E' stata una settimana fantastica – commenta Quironi, due volte campione d'Europa con le Nazionali Under 17 e Under 19 – con cinquanta ragazzi di tutte le età che si sono potuti applicare in un grande lavoro sul campo, volto a migliorare ma che hanno avuto anche la possibilità di divertirsi grazie all'impegno di uno staff davvero professionale".