Atletica: il 19 maggio la terza edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca

giovedì, 4 gennaio 2024, 16:04

LUCCA - Lucca ancora una volta al centro della grande atletica leggera italiana e internazionale.

Domenica 19 maggio, sulla pista del Campo Scuola Moreno Martini, si svolgerà la terza edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca, organizzato dall’Atletica Virtus Lucca con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con la collaborazione di Fidal, Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Dopo l’eccellente riuscita delle prime due edizioni che hanno dato vita a competizioni di valore assoluto, il Meeting Internazionale Città di Lucca, già inserito dalla Fidal nel progetto Meeting 2020+ e da quest’anno diventato una delle tappe Challenger del World Athletics Continental Tour 2024 - il circuito della federazione mondiale che raggruppa i migliori meeting di atletica leggera al mondo - torna sulla scena con l’idea di ripetere l’esperienza passata ponendo ancora l’accento sul legame ormai indissolubile tra Lucca e l’atletica leggera di altissimo livello.

“È per me un grande piacere – afferma il Presidente di Fidal Toscana, Alessandro Alberti - portare il mio saluto personale e quello di tutto il Consiglio Regionale di Fidal Toscana alla terza edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca, un evento che nelle prime due edizioni ha ampiamente superato le aspettative della vigilia. Due anni fa l’Atletica Virtus Lucca era partita per organizzare un meeting nazionale e si è poi trovata, nell’edizione inaugurale, a portarne a termine uno internazionale di buon livello dimostrando le sue grandi capacità organizzative. Lo scorso anno Matteo Martinelli e Paolo Traversi – i due meeting director -, insieme a tutte le componenti della società hanno messo in campo un meeting internazionale di grande valore, tanto da conquistare uno dei primissimi posti nel ranking nazionale dei meeting di atletica leggera. E per il 2024 il prestigioso ingresso nel circuito World Athletics Continental Meeting che rende ancora più attrattivo l’appuntamento lucchese per gli atleti alla ricerca di punti utili per il ranking necessario per partecipare alle Olimpiadi di Parigi e ai Campionati Europei di Roma. Da parte mia un ringraziamento al Comune di Lucca, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e agli sponsor che consentiranno lo svolgimento della manifestazione. In bocca al lupo allo staff organizzativo dell’Atletica Virtus Lucca e un invito a tutti gli appassionati a venire a vedere un grande spettacolo di atletica leggera”.

A dividersi nuovamente il delicato e impegnativo ruolo di meeting director ci saranno il manager sportivo Paolo Traversi e Matteo Martinelli, direttore tecnico dell’Atletica Virtus Lucca.

“Senza ombra di dubbio – dichiara Traversi - questa terza edizione è, soprattutto dopo i risultati tecnici ottenuti nel 2023, la più difficile anche perché riconfermarsi non è mai facile. Noi ci proveremo nonostante il calendario internazionale, troppo compresso a causa di Europei e Olimpiadi nella stessa stagione, non ci dia una mano.

Gli ottimi risultati della passata edizione hanno fatto accrescere ulteriormente la nostra credibilità e sono quindi convinto che anche quest'anno il Moreno Martini sarà teatro di una bella giornata di sport”.

L’orgoglio traspare anche dalle parole di Matteo Martinelli: “La grande soddisfazione è quella di dare continuità al progetto, di confermare l’asset e l’impostazione della scorsa edizione che ha avuto e riscontrato tanto successo portando tanto pubblico sulle tribune del Campo Scuola Moreno Martini. Questa terza edizione credo debba segnare non un ulteriore salto in avanti, ma un consolidamento di quella che tutti noi ci auspichiamo diventi una tradizione sportiva di eccellenza internazionale della Città di Lucca”.

Emozionato, orgoglioso e grato il Presidente Nando Caturegli: “Siamo fieri di poter presentare oggi la terza edizione di questa prestigiosa manifestazione per la quale, a nome di tutta la società, mi sento di ringraziare l’amministrazione comunale, gli enti che ci affiancano nelle iniziative, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e tutte le famiglie degli atleti. Il supporto di ognuna di queste componenti è per noi fondamentale per realizzare progetti di tale spessore come questo che consentono ai nostri giovani di respirare, anche solo per un giorno, le emozioni che un simile evento racchiude”.

Sulla stessa linea in vice presidente Virtus Sergio Martinelli, tra i più impegnati nella macchia organizzativa: “La soddisfazione di presentare la terza edizione è in scia con quella del successo delle due edizioni precedenti soprattutto quella dello scorso anno che ci ha permesso di entrare nei primi cento meeting del mondo e che ci ha consentito di ottenere la promozione come tappa Challenger del World Athletics Continental Tour 2024 che comporta un notevole salto per noi il cui obiettivo resta tuttavia quello di compiere sforzi per la crescita dei nostri ragazzi e del movimento sportivo della Città di Lucca. Devo ammettere che, nonostante il supporto dell’amministrazione comunale e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, non è semplice continuare su questi livelli senza un pizzico di preoccupazione per l’assenza di sponsor locali e di piccoli aiuti economici che ci permettano guardare al budget con maggiore serenità”.

“Siamo orgogliosi di ospitare per il secondo anno consecutivo a Palazzo Orsetti la presentazione del Meeting internazionale Citta di Lucca – afferma l'assessore allo Sport Fabio Barsanti – un evento pensato, organizzato e donato alla città dall'Atletica Virtus, un appuntamento capace di esaltare l'impegno quotidiano a favore dello sport e dei suoi valori messo in campo da questa gloriosa realtà della nostra città che promuove l'eccellenza nella cultura sportiva ed è capace di attirare a Lucca atleti di grande livello, talenti e tanti appassionati di atletica leggera”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, da anni ormai vicina alle sorti della Virtus, interviene con il Presidente Marcello Bertocchini: ““La Fondazione segue e sostiene da anni le attività della Virtus nell’ambito dei settori giovanili, nell’avviamento alla motricità dei più piccoli, nella formazione che interpreta lo sport come occasione di rispetto, condivisione e crescita. Il meeting è la ‘punta di diamante’ di questo movimento che regala ai giovani e ai giovanissimi ancora di più la consapevolezza di far parte di qualcosa di importante. Una bella occasione per loro e per tutta la città.”

La vicinanza del Coni di Lucca è testimoniata dalla presenza del delegato provinciale Stefano Pellacani: “Abbiamo accolto con grande entusiasmo la notizia dell’organizzazione da parte dell’Atletica Virtus della terza edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca, che siamo certi incontrerà la conferma e la partecipazione dei protagonisti ossia gli atleti così come di tutti gli appassionati a conferma dell’importanza di un evento che proietta la città di Lucca sotto i riflettori nazionali e internazionali dando seguito a quanto di buono è sempre stato realizzato dalla Virtus con molti sacrifici. Cogliamo l’occasione per ringraziare la società Virtus, con tutti i suoi dirigenti e i volontari che in modo professionale ci donano la possibilità di assistere a un evento di tale rilevanza non solo per l’atletica ma per tutte le discipline motorie e sportive e per l’intero movimento sportivo della provincia di Lucca”.

In rappresentanza degli atleti c’è Idea Pieroni, campionessa italiana di salto in alto categoria Promesse, barghigiana cresciuta nella Virtus - e attualmente in forza al Centro Sportivo Carabinieri - che è impaziente di scendere in pedana al Moreno Martini in occasione del Meeting: “Avere un meeting di questo livello a casa mia è sempre stato uno dei miei sogni perché per me la Virtus rappresenta realmente casa, dove ho iniziato a fare atletica seriamente. Sono felice di poter partecipare, dopo averlo fatto anche nella prima edizione. Lo scorso anno in cui l’alto femminile non era in programma, mi sono comunque resa disponibile ad aiutare lo staff nell’organizzazione ed è sempre un’emozione unica vedere così tanti atleti delle varie nazionalità e di spessore internazionale e mondiale gareggiare sulla pista che mi ha visto crescere. Sono certa che eventi come questo facciano bene all’atletica, all’ambiente sportivo in genere e alla città di Lucca”.

L’evento, in programma nel pomeriggio domenica 19 maggio sarà preceduto, così come lo scorso anno, dal Gran Galà degli Esordienti, il tradizionale appuntamento riservato agli atleti più giovani.

In via di definizione il programma tecnico.

Tutte le info su www.meetinglucca.it