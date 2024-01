L'evento



Curiosità statistiche sulla Lucchese: migliori bomber, record di presenze e posizione nelle classifiche all time

martedì, 9 gennaio 2024, 07:33

La storia della Lucchese incomincia nella prima decade del Ventesimo secolo e il club rappresenta ancora oggi una delle tradizioni sportive più antiche del calcio italiano, non a caso le Pantere sono state protagoniste delle scommesse sportive di Serie A e Serie B come in Serie C.

Era il 25 maggio del 1905 quando venne fondato il Lucca Football Club da tre appassionati che avevano ammirato questo sport quasi inedito in Brasile: stiamo parlando di Vittorio e Felice Menesini insieme a Ernesto Matteucci.

La prima curiosità riguarda proprio le origini del calcio nella città di Lucca così come era stato esportato in Brasile dagli inglesi, un caso unico che raro che ha fatto letteralmente il giro del mondo per giungere in Toscana.

Le curiosità statistiche sono tante, così come i calciatori che hanno lasciato un segno per record di presenze e gol. Ecco una bella abbuffata di statistiche e primati che riguardano i Rossoneri di Lucca.

Quali sono i record di presenze per i calciatori delle Pantere?

Nella classifica perpetua dei calciatori con più presenze nella Lucchese domina incontrastato al primo posto Bruno Russo, calciatore classe 1966 che ha giocato 350 partite in rossonero segnando 6 gol in carriera con questa maglia.

Al secondo posto c’è Roberto Paci con 308 presenze e anche un altro record che tra poco scopriremo, chiude il podio al terzo posto Silvio Giusti con 238 presenze, seguito da Massimo Rastelli a quota 233 gare con le Pantere. Tra le curiosità viene fuori che tutti questi calciatori menzionati sono nati negli anni ’60.

Il quinto posto tra i calciatori con il maggior numero di presenze nella Lucchese c’è Marcos Espeche a quota 187.

Migliori bomber dei Rossoneri

Roberto Paci domina la classifica dei migliori bomber della Lucchese a quota 112 gol in 308 gare disputate, segue Eupremio Carruezzo con 89 reti segnate, mentre al terzo posto c’è Massimo Rastelli a quota 53 gol.

La quarta posizione è di Ugo Conti a quota 48 gol, segue Simone Masini con 37 gol mentre Nazzareno Tarantino ha segnato 32 reti con la Lucchese nelle sue 135 presenze in rossonero.

La classifica perpetua della Lucchese in Serie A, Serie B e Serie C

Nella classifica all time di Serie B la Lucchese si trova alla posizione 47 con 691 gare giocate nella storia della categoria, di queste sono 208 le vittorie, 227 i pareggi e 256 le sconfitte, con una differenza reti di meno 123 e un totale di 833 punti conquistati.

Dal 1930 al 1999 sono 19 i campionati disputati in Serie B per un totale di 24 partecipazioni se comprendiamo la Prima Divisione dal 1926 al 1928 e la Seconda divisione dal 1923 al 1926.

In Serie A la Lucchese vanta un totale di 8 campionati dal 1936 al 1952, numero che sale a 13 se viene compresa la Prima Divisione nella stagione 1922 – 1923 e la Prima Categoria dal 1913 al 1922.

Nella classifica eterna di Serie A le Pantere occupano la posizione 43 con 284 gare giocate, per uno score di 325 punti ottenuti con 80 vittorie e 85 pareggi. Le sconfitte in Serie A sono 119 e la media gol fatti – subìti è di meno 124.

Nel girone B di Serie C fino al 2023 la Lucchese si trova al sesto posto nella classifica all time con 781 partite disputate, mentre lo score statistico è di 261 vittorie, 291 pareggi e 229 sconfitte, per un totale di 1074 punti conquistati e una media gol fatti – subìti di più 87.