Una Primavera-Estate piena di soprese per i Soci di Banca di Pescia e Cascina

mercoledì, 20 marzo 2024, 12:42

Saranno mesi pieni di sorprese, i prossimi, per i Soci di Banca di Pescia e Cascina. L’istituto di credito ha promosso un pacchetto di iniziative rivolte esclusivamente ai Soci, anche con un accompagnatore. Si chiama PRIMAVERA ESTATE SOCI 2024.

La novità rispetto al passato è la possibilità, per il Socio, di prenotare l’evento autonomamente nella sezione EVENTI SOCI sul sito della Banca, il cui accesso è naturalmente riservato alla sola compagine sociale attraverso un sistema di riconoscimento del codice fiscale e indirizzo mail obbligatorio.

Il palinsesto offre tantissime opportunità e sconti. Si comincia sabato 20 aprile con la visita con degustazione del Caseificio Busti a Acciaiolo in provincia di Pisa. Nei sabati 11 e 18 maggio, invece, i Soci di Banca di Pescia e Cascina potranno visitare la Fattoria Fubbiano nel comune di Capannori. Al termine della visita è prevista una degustazione.

Importanti sconti sono previsti per l’acquisto di mini-abbonamenti nei cinema di Pescia, Pisa, Lucca, Viareggio e Pontedera e per alcuni concerti di Villa Bertelli Live, a Forte dei Marmi, in luglio ed agosto. Opportunità e sconti anche per gli ama viaggiare. Il fitto programma di iniziative è su www.bancadipesciaecascina.it sezione EVENTI SOCI.