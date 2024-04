L'evento



"Una vita in un abbraccio": ecco l'autobiografia dell'ex rossonero Quironi

martedì, 2 aprile 2024, 14:33

Una vita in un abbraccio, i treni passano ma non sotto casa...": ecco il titolo dell'autobiografia realizzata in collaborazione con Silvia Bucciantini da Davide Quironi, ex portiere della Lucchese e ora preparatore dei portieri delle Nazionali azzurre giovanili che verrà presentato in anteprima sabato 6 aprile alle ore 18,30 presso la Casermetta Santa Croce. Quironi nel suo libro racconta con passione e sincerità la sua vita e la sua carriera da calciatore. La narrazione è diretta e coinvolgente, ricca di aneddoti personali che forniscono uno sguardo intimo sul mondo del calcio e sul percorso umano e professionale dell'autore. Il legame con le figure familiari, in particolare con il padre Giovanni è un lo conduttore che aggiunge profondità al racconto. Dietro la corazza di un estremo difensore che ha raggiunto la Serie A c'è una vita fatta di tanti momenti importanti e anche molto difficili.

Quironi racconta la sua vita, partendo dalla sua infanzia, in cui si sono incrociate sul suo cammino una serie di persone che lo hanno fatto innamorare sempre di più del calcio e gli hanno fatto imparare ad essere un portiere professionista. Un libro adatto, oltre che agli appassionati di calcio, prima di tutto ai giovani, la morale che emerge dalle pagine che scorrono fluidamente è chiara: per arrivare nella vita, serve impegnarsi, serve salire sui treni che passano e che, appunto, non sempre hanno la fermata sotto casa.

Il ricavato del volume andrà, per scelta dello stesso autore, all' associazione L'ALLEGRA BRIGATA. Questa meravigliosa organizzazione utilizza lo sport come mezzo per assistere coloro che affrontano difficoltà intellettive o relazionali. Ogni donazione, non importa quanto piccola o grande, può fare una differenza significativa per loro. Alla presentazione che sarà moderata dal giornalista Fabrizio Vincenti, oltre all'autore, prenderà parte anche l'assessore allo Sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti.