Atletica Virtus: Cadetti e Allievi grandi protagonisti del fine settimana

martedì, 7 maggio 2024, 17:12

LUCCA – Un fine settimana dalle grandi emozioni per il settore giovanile Virtus che conquista risultati importanti a conferma della crescita e della validità del percorso tecnico portato avanti con grande determinazione dalla società biancoceleste.

Il primo dei risultati eccellenti arriva dai campionati italiani Cadetti di corsa in montagna a Lanzada dove la Virtus conquista uno storico bronzo tricolore a squadre grazie alle prestazioni di Giulio Guccione e Leonardo Santangelo bravissimi a mettere a frutto il lavoro svolto sotto la guida dello staff tecnico composto da Enrico Carelli, Franco Gabbrielli e Massimiliano Santangelo coordinati dal responsabile di categoria Francesco Giannotti.

Quindicesimo posto per le Cadette con l’ottima prova di Maia Fava.

L’ottima riposta arriva poi dalle prestazioni degli atleti impegnati nel Cds Allievi e Allieve a Campi Bisenzio con la squadra maschile sul secondo gradino del podio. In grande evidenza il doppio oro di Cristian Cordoni, primo sia nei 400 metri sia nei 200 dove si registra il nuovo primato personale (22.70); il primo posto di Sauro Fanucchi nel martello (56.46); l’oro e l’argento negli 800 metri rispettivamente per Alessandro Santangelo e Augusto Orsi con quest’ultimo sul secondo gradino del podio anche nella gara dei 2000 siepi (6’23”74) in cui ha strappato il pass per i campionati italiani di Molfetta; l’argento per Braian Doga (41.92) nel giavellotto nella cui gara si sono ben comportati anche Diego Fornaciari sesto e Tommaso Biondi all’esordio.

Buone prove anche per: Marco Pardini nel salto triplo; Senal Kankanige e Alessandro Vanni nei 110 ostacoli; Gioele Ciomei nei 2000 siepi; Martino Risogari e Braian Doga nel disco e Simone Melani nei 400 ostacoli. Tra le Allieve ottima prova per Elena Abetini che conquista l’oro nel salto in lungo (5.45) a soli cinque centimetri dal pass tricolore e il bronzo nel salto triplo (11.07) e per Viola Perotti, seconda nei 100 metri (12”67) e quarta nei 200 (26”33). Molto bene anche Delia Fazzi, quarta nel martello (46.78); Matilde Nannini negli 800 metri; Francesca Bertolucci nel peso e Alice Albiani nel salto in alto.

Splendido risultato anche per gli atleti impegnati nei campionati toscani staffette con il doppio argento e la doppia qualificazione per i campionati italiani sia per la 4x100 composta da Simone Melani, Elia Bani, Vutha Locci e Senal Kankanige (44.48) sia per la 4x400 composta da Matteo Luti, Vutha Locci, Simone Melani e Cristian Cordoni (3’33”76).