Folgor Marlia, ecco la festa

venerdì, 17 maggio 2024, 15:30

La stagione è ancora in corso e in una settimana di grandi "attese" per quelli che saranno gli impegni sul campo, la Folgor Marlia ha voluto portare a cena le tre squadre maggiori, Prima categoria, Juniores e Allievi al ristorante "Il Guercio"a Lucca.



Una serata fortemente voluta da Gianluca Landi e il suo staff. Il presidente spiega che tutto era programmato da tempo. "Abbiamo voluto ritrovarci prima di domenica con le tre squadre dei più grandi perché siamo contentissimi dei risultati fin qui ottenuti, il l’acoro di programmazione fatto in questi anni sta iniziando a portare i suoi frutti".



Siamo alla vigilia di un week end di grandi aspettative per la società del presidente Landi: "Domenica prossima la Prima squadra si troverà a giocare la finale playoff, che potrebbe consentire il passaggio in Promozione, a Pietrasanta contro il Forte dei Marmi per la seconda stagione consecutiva, la juniores ha raggiunto i quarti finale della coppa regionale, unica squadra in provincia a raggiungere questo obbiettivo e affronterà l’Affrico sabato pomeriggio a Firenze in una partita difficilissima".



Concluso invece il campionato degli Under 17 che ora parteciperanno alla Coppa Toscana e ad alcuni tornei. "Abbiamo terminato il campionato al secondo posto e speriamo in un ripescaggio nella categoria regionale nella prossima stagione. Inizieranno la prossima domenica l’avventura in coppa provinciale riservata alle seconde e terze classificate".



Il direttore generale Andrea De Luca è complessivamente soddisfatto delle crescita della Folgor Marlia. "La programmazione degli ultimi anni sta dando i suoi frutti e continua il lavoro di crescita della società con l’inserimento di nuove figure tecniche di qualità e il miglioramento dell’impianto sportivo, il migliore del comune di Capannori, una struttura di primo ordine che permette agli istruttori ed ai tecnici di lavorare in modo proficuo e migliorare sotto tutti gli aspetti i calciatori grandi e piccoli".