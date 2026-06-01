Due percorsi, tanta storia e alla fine una grande festa con “Il Granaio”

L'evento
venerdì, 5 giugno 2026, 12:07
Si corre domani la “Marcia di Fine Scuola”, gara podistica non competitiva, che si snoderà per S.Pietro a Vico e dintorni. Partenza ore 17,30 e ritrovo all’impianto sportivo de “I Campini” di S.Pietro a Vico, dietro la chiesa, dalle ore 16,30. La Marcia, iscritta al Trofeo Podistico Lucchese, è al secondo anno di svolgimento, grazie alla collaborazione tra il locale Circolo Anspi e il ristorante “Il Granaio”. Saranno due i percorsi tra cui scegliere, di km 5 e km 10, che ripercorreranno le strade e i sentieri del territorio circostante, attraversando luoghi cari alla storia economica del posto ma anche dell’intero territorio.
Qua, grazie anche alla presenza del Condotto Pubblico, si sono insediate per prime le più grandi fabbriche del territorio, creando la prima area industriale lucchese, nella quale sono poi emerse il Mulino Pardini, il più grande d’Europa negli anni Sessanta e la CCC, Cucirini Cantoni Coats, leader internazionale nel settore dei filati cucirini e poi anche la Cartiera Cardella, ancora oggi tra le grandi aziende del settore. Ma i podisti passeranno anche dal Molino di Mezzo, dalla prima centrale idroelettrica del comune.
Tante piccole storie su cui soffermarsi e la voglia di fare festa con gli studenti, ormai giunti al traguardo di fine anno scolastico. Ci sarà la premiazione di un concorso di disegno dei migliori lavori svolti in classe. Per tutti una sacca a tracolla personalizzata con diversi gadgets all’interno. Alle 19, inizierà la festa, con musica e buffet a cura del ristorante “Il Granaio”. Costo di iscrizione alla gara: 2 euro per i ragazzi; 3,5 euro per gli iscritti al TPL e 4,5 per tutti gli altri. Nell’occasione sarà possibile ricevere informazioni e iscriversi al Centro Estivo Estalandia che partirà giovedì 11 giugno ai Campini e aperto per i bambini/e dai 4 ai 14 anni.
venerdì, 5 giugno 2026, 14:52
Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno la Mille Miglia storica torna nuovamente a Lucca per raccontare l'epopea e il fascino della tradizione automobilistica italiana ammirata in tutto il mondo. Ecco il percorso della tappa lucchese
giovedì, 4 giugno 2026, 15:51
Sabato 13 giugno, all'interno del Parco Fluviale in via della Scogliera, a partire dalle 16 fino alle 20.30 dimostrazioni, giochi, tornei, partite, attività fisica per adulti e 'prova lo sport' per bambini e famiglie, con più di trenta discipline sportive, classiche o nuove sotto l'organizzazione del Comune di Lucca.
mercoledì, 3 giugno 2026, 14:32
La manifestazione è stata organizzata tra Castellana Grotte e Monopoli (entrambe in provincia di Bari) dal CRAL di Iccrea, con il patrocinio di Federcasse, in sinergia con la Federazione Puglia e Basilicata delle BCC e con l’ospitalità di BCC Castellana Grotte
lunedì, 1 giugno 2026, 11:53
Tanta gente e tante società sportive che hanno permesso ai ragazzi ma anche agli adulti di provare soprattutto gli sport di nicchia che hanno da sempre un posto speciale dei piccoli: l'evento segna il punto di partenza della stagione estiva de “I Campini” a S.Pietro a Vico che riaprono ufficialmente