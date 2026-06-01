L'evento



Due percorsi, tanta storia e alla fine una grande festa con “Il Granaio”

venerdì, 5 giugno 2026, 12:07

Si corre domani la “Marcia di Fine Scuola”, gara podistica non competitiva, che si snoderà per S.Pietro a Vico e dintorni. Partenza ore 17,30 e ritrovo all’impianto sportivo de “I Campini” di S.Pietro a Vico, dietro la chiesa, dalle ore 16,30. La Marcia, iscritta al Trofeo Podistico Lucchese, è al secondo anno di svolgimento, grazie alla collaborazione tra il locale Circolo Anspi e il ristorante “Il Granaio”. Saranno due i percorsi tra cui scegliere, di km 5 e km 10, che ripercorreranno le strade e i sentieri del territorio circostante, attraversando luoghi cari alla storia economica del posto ma anche dell’intero territorio.

Qua, grazie anche alla presenza del Condotto Pubblico, si sono insediate per prime le più grandi fabbriche del territorio, creando la prima area industriale lucchese, nella quale sono poi emerse il Mulino Pardini, il più grande d’Europa negli anni Sessanta e la CCC, Cucirini Cantoni Coats, leader internazionale nel settore dei filati cucirini e poi anche la Cartiera Cardella, ancora oggi tra le grandi aziende del settore. Ma i podisti passeranno anche dal Molino di Mezzo, dalla prima centrale idroelettrica del comune.

Tante piccole storie su cui soffermarsi e la voglia di fare festa con gli studenti, ormai giunti al traguardo di fine anno scolastico. Ci sarà la premiazione di un concorso di disegno dei migliori lavori svolti in classe. Per tutti una sacca a tracolla personalizzata con diversi gadgets all’interno. Alle 19, inizierà la festa, con musica e buffet a cura del ristorante “Il Granaio”. Costo di iscrizione alla gara: 2 euro per i ragazzi; 3,5 euro per gli iscritti al TPL e 4,5 per tutti gli altri. Nell’occasione sarà possibile ricevere informazioni e iscriversi al Centro Estivo Estalandia che partirà giovedì 11 giugno ai Campini e aperto per i bambini/e dai 4 ai 14 anni.