L'evento



Torna la Festa dello Sport e diventa Lucca Sport Village

giovedì, 4 giugno 2026, 15:51

La Festa dello Sport di giugno si evolve e diventa Lucca Sport Village, aggiungendo, alla classica presenza delle numerose Asd del Comune di Lucca, quella delle palestre del territorio e la realizzazione di dibattiti culturali a tema sportivo. Sabato 13 giugno, nella consueta cornice del Parco dell'Infinito, all'interno del Parco Fluviale in via della Scogliera, a partire dalle 16 fino alle 20.30 dimostrazioni, giochi, tornei, partite, attività fisica per adulti e 'prova lo sport' per bambini e famiglie, con più di trenta discipline sportive, classiche o nuove.

Il programma è stato presentato questa mattina nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti dal vice sindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti, dal delegato Provinciale del Coni di Lucca Stefano Pellacani, da Pierluigi Castellani della Consulta comunale dello sport, da Patrizio Viani di Camminata metabolica e dalla responsabile dell'Ufficio comunale sport Laura Goracci.

"Con la collaborazione di 50 fra associazioni, enti di promozione sportiva e quest'anno anche palestre, la festa dello sport di giugno cresce rispetto all'edizione dello scorso anno e vuole essere ancora di più, assieme all'appuntamento autunnale (SportCity Day), il luogo di incontro di tutto il mondo sportivo lucchese una giornata di svago per avvicinarsi e conoscere tante discipline differenti – afferma il vice sindaco Fabio Barsanti –; Le novità di quest'anno, oltre al programma di attività sportive ed esibizioni pensate un po' per tutte le fasce d'età (quindi dai più piccoli fino agli adulti), sono uno spazio dedicato a talk e approfondimenti sullo sport, sulla salute e il benessere psicofisico e sul valore sociale che lo sport ha, come strumento di crescita e inclusione; ben tre aree dedicate alle attività fitness e al benessere motorio, rivolte a un pubblico adulto e senior, sviluppato in collaborazione con alcune palestre della città. Per questo abbiamo deciso di rinominarla "Lucca Sport Village", perché il Parco dell'Infinito diventerà un villaggio sportivo a 360 gradi, in grado di coinvolgere tutte le fasce d'età e di promuovere ogni tipo di attività fisica e di dibattito culturale attorno all'argomento".





Inoltre alle 19.30 è previsto uno spazio dedicato ai riconoscimenti in collaborazione con l'Unione Nazionale Veterani dello Sport - Sezione 'G. Dovichi' di Lucca, per la premiazioni di associazioni e singoli selezionati dalla Consulta comunale dello Sport. Insieme agli stand delle associazioni saranno presenti Radio Star e inoltre tre punti ristoro: Marameo, Cremeria Opera e Frati Nelli.

Le attività presenti: arti marziali, atletica, baseball e softball, calcio camminato, camminata metabolica, ciclismo, cricket, danza, dodgeball, equitazione, ginnastica e fitness, ginnastica ritmica, lotta medievale (buhurt), mountain bike, pallacanestro, pallavolo, pallavolo, pattinaggio, pilates e yoga, pugilato, rugby, scherma, sci di fondo, sub, tennis, tiro con l'arco, tiro della forma, bocce su strada e birilli.

Palinsesto Fitness - Area A: 16:00 -16:25 Camminata metabolica;16:35 -17:00 GAG; 17:10 - 17:35 Tabata: 17:45-18:10 Dance Fit; 18:20 -18:45 Double circuit; 18:55 19:20 Pilates. Area B: 16:00 - 16:25 Zumba;16:35 - 17:00 Pilates; 17:10 -17:35 Camminata metabolica; 17:45 -18:10 Functional; 18:20-18:45 Yoga;18:55-19:20 Danza Moderna. Area C: 16:00 -16:25 Yoga, 16:35 -17:00 Cardio Fun, 17:10 -17:35 Functional training, 17:45 -18:10 Plates; 18:20 -18:45 Camminata metabolica; 18:55 -19:20 Functional

Tornei e Attività Sportive - Area D: 16.30 Pedalata ecologica sul parco fluviale. Area E: 16.30 Tornei pallavolo. Area F: 16.30 Tornei di pallacanestro.

Palco Centrale - 15 minuti di... : 16.30 Saluti istituzionali; 16.15 Osteoporosi prevenzione e cura attraverso l'attività fisica Francesca Toti; 16.40 Longevità e buone abitudini Dino Sileo e Patrizio Viani; 17.05 La prevenzione dei disturbi ali-mentari in ambito sportivo dott.ssa Gessica Paganucci dietista; 17.30 Se smetto di vincere, chi sono? -Dott. Alessandro Trigetti psicologo; 17.55 Il massaggio sportivo Dott. Marco Sambrini, massoterapista MCB e massaggiatore; 18.20 Come avvicinare i ragazzi allo sport ed evitare l'abbandono Simonetta Simonetti e Renzo Marcinnò,18.45 Il racconto di un atleta Paolo Capasso; 19.10 Premiazioni UNVS.



Esibizioni - 16.30 Ginnastica ritmica ASD Ginnastica Ritmica Albachiara; 16.55 Progetto nastro rosa scherma-ASD Club Scherma TBB; 17.20 Kendo ASD Scuola Kendo Lucca; 17.45 Zumba - ASD Polisportiva Liber-Las Lucca Irene Bacci; 18.10 Ginnastica ritmica ASD Ritmica Girasole; 18.35 Danza moderna- Studio Danza Pilates Lucca SSD a RL; 19.00 Arti marziali-ASD Samurai Karate; 19.30 Hip hop Studio Danza Pilates Lucca SSD a RL.

Le associazioni e palestre presenti: AICS Lucca Circolo Sportivo Dilettantistico, ASD Atletica Virtus Lucca, ASD Circolo Tennis Lucca, ASD Club Scherma TBB, ASD Club Sub Città di Lucca, ASD Compagnia Arcieri Lucca, ASD Focolaccia Sci Fondo Lucca, ASD Ginnastica Ritmica Albachiara, ASD Gosp Slam "Warriors Baskin", ASD L'Arca di Noè, ASD Le Mura Spring Basketball, ASD Libertas Ponte a Moriano, ASD Lucca Marathon, ASD Lucca Roller Club, ASD Lucca Trail Valley, ASD Nuove Pantere Baseball e Softball Lucca, ASD Polisportiva Libertas Lucca Irene Bacci, ASD Polisportiva SLURP, ASD Ritmica Girasole, ASD Rugby Lucca, ASD Samurai Karate, ASD Scuola Kendo Lucca, ASD Skating Club Lucca, ASD Volley Pantera Lucca, ASD Wing Tsun Team Burgalassi, Associazione Schermistica "O. Puliti" Lucca, Basketball Club Lucca, SSD a Rl Calcetto sul Tetto SRL, SSD Centro Equitazione la Luna, ASD Centro Provinciale Sportivo Libertas Lucca, Comitato ACSI Lucca Versilia, Comitato Provinciale AICS Lucca, APS Comitato Provinciale Lucchese Federazione Ciclistica Italiana, CSI Lucca Cycling Team Lucca, ASD DRK Sport ASD GS Libertas System Volley ASD Panathlon International Club Lucca, Scuola Ciclismo Lucca, Tiro – Lancio Gioco ASD, Toscana Dodgeball ASD, UISP APS Comitato Territoriale Lucca, Versilia Unione Pallavolo Lucchese ASD, UNVS Sezione G. Dovichi Lucca. Per il Fitness le palestre Vita SSD a RL Happy Gym SRL SSD, XL SRL Unipersonale, Life SSD a RL, Genesi Wellness City SSD a RL, Studio Danza Pilates Lucca SSD a RL.

Tutte le info su www.eventi.turismo.lucca.it e sul canale Instagram @sport.lucca