L'evento



Banca Pescia e Cascina ha vinto il Torneo femminile “Delle Grotte” alla XXII edizione del Torneo di Calcio a 5 del Credito Cooperativo.

mercoledì, 3 giugno 2026, 14:32

Banca Pescia e Cascina ha vinto il Torneo femminile “Delle Grotte”, nell’ambito della XXII edizione del Torneo di Calcio a 5 del Credito Cooperativo. La manifestazione è stata organizzata tra Castellana Grotte e Monopoli (entrambe in provincia di Bari) dal CRAL di Iccrea, con il patrocinio di Federcasse, in sinergia con la Federazione Puglia e Basilicata delle BCC e con l’ospitalità di BCC Castellana Grotte.

Un torneo “parallelo”, quello “Delle Grotte” rispetto al principale nazionale, ma in cui le squadre non hanno risparmiato energie e gol. La finale è stata vinta da Banca Pescia e Cascina, con reti di Guazzelli e Belcari, nei confronti dell’altra finalista, Banca della Marca, per 2 a 1, nell’ambito di una manifestazione che ha visto oltre 250 incontri disputati e più di 1.000 persone partecipanti tra atleti e manager, con 81 squadre coinvolte complessivamente (tra maschili e femminili). Bene anche la squadra maschile che nel torneo “principale” ha ceduto solo nei sedicesimi di finale.

LE SQUADRE ►►►

Squadra Femminile: Allenatore Virgilio Viti, Accompagnatori Antonio Giusti e Fiorenzo Rosellini. Giocatrici: Eva Gerbi, Veronica Bacci, Valentina Baldini, Giulia Caciagli, Elisa Bigongiali, Caterina Guazzelli, Laura Quiriconi, Silvia Profeti, Michela Caporali, Giulia Principi, Alice Belcari.

Squadra maschile: allenatore Andrea Di Paolo, accompagnatore Alessio Boldrini. Giocatori: Francesco Diolaiuti, Daniele Conforti, Alessandro Trampuz Barni, Francesco Genovesi, Francesco Favaro, Fabio Cavallini, Alessio Grazzini, Andrea Orsi, Francesco Parlanti, Virgilio Viti.

I RISULTATI ►►►

Risultati squadra femminile

BCC Recanati e Colmurano - BPesciaCascina: 0-3

Chianti Banca- BPesciaCascina: 1-0

BPesciaCascina -Banca Prealpi San Biagio: 2-0

BPesciaCascina -BCC Milano: 1-2

Ottavi di finale torneo Nazionale

Banca 360 FVG - BPesciaCascina: 5-0

Quarti di Finale torneo delle Grotte

BCC Ripatransone e Fermano - BPesciaCascina: 1-2

Semifinale Torneo delle Grotte

Banca Prealpi San Biagio - BPesciaCascina: 2-3

Finale Torneo delle Grotte

Banca della Marca - BPesciaCascina: 1-2

Risultati squadra maschile

BPesciaCascina - BCC del Garda: 4-2

BPesciaCascina - BCC Sinergia Vintage: 9-0

Banca 360 FVG - BPesciaCascina: 3-1

32mi di finale torneo Nazionale

BPesciaCascina - Banca Alta Toscana: 2-1

16mi di finale torneo Nazionale

BPesciaCascina - BCC Romagnolo: 1-11