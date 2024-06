L'evento



A Lucca arriva il Pickleball

martedì, 18 giugno 2024, 16:55

Alle Madonne Bianche di Sant'Alessio il nuovo campo per praticare lo sport che sta spopolando negli USA!

L'inaugurazione, con OPEN DAY, è fissata per la giornata di domenica 23 giugno alle 18.30.

Che cos'è il PICKLEBALL? E' uno sport che combina elementi di tennis, paddle, badminton e ping pong. Si tratta di uno sport facile da apprendere e divertente da giocare. Le regole sono semplici ed è adatto a tutti, indipendentemente dall'età. Lo si può giocare sia in singolare che in doppio. A Lucca, il primo campo di Pickleball vedrà la luce al Centro Sportivo Madonne Bianche, dove già sono presenti 2 campi da paddle e campi per il calcetto. Il taglio del nastro è in programma per domenica 23 giugno alle ore 18.30. Nell'occasione il campo sarà aperto a tutti coloro che vorranno provare a cimentarsi in questa nuova attività sportiva. Gli ospiti potranno approfittare della presenza di un maestro di questa disciplina che si metterà a disposizione per spiegare le regole del gioco.

Per informazioni e dettagli contattare il 338.5282795