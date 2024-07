L'evento



La Folgor Marlia conquista un altra categoria regionale

giovedì, 25 luglio 2024, 12:08

Grandissima soddisfazione in casa biancoceleste per l’inserimento degli under 17 nella categoria regionale, erano 8 anni che non facevano parte di questa importante competizione un grazie anche a tutti i ragazzi degli under 17 della stagione scorsa classificatisi secondi in campionato con una classifica disciplina eccellente.

Ecco il commento del d.g Andrea De Luca: “E' il frutto del lavoro svolto negli ultimi anni da tutti i componenti della società. Quando iniziai nel 2019 a fare il direttore alla Folgor Marlia si arrivava a 110 tesserati compresa la prima squadra e una manciata di dirigenti, adesso contiamo circa 300 tesserati, ma la cosa che ci fa soddisfazione è l’organizzazione che siamo riusciti a creare, un gruppo coeso di persone con una grande passione per il calcio. Dispiace che questo ripescaggio sia avvenuto perché una società si è trovata in difficoltà ed abbia dovuto rinunciare, una società storica che ha sempre avuto squadre di qualità, quante battaglie contro i gialloblù del Lido di Camaiore tutti noi gli auguriamo di rifondare velocemente le squadre come meritano".

Conclude il presidente: "La programmazione paga, adesso dobbiamo mantenere questa voglia ed andare alla conquista anche dei regionali negli under 15.

Grazie a tutti i componenti della società per questo importante traguardo".