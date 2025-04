L'evento



Domenica 8 giugno la quarta edizione dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca

giovedì, 10 aprile 2025, 14:15

LUCCA – La città di Lucca ancora capitale della grande atletica leggera internazionale con l’evento che, per il quarto anno consecutivo, porterà sulla pista del Campo Scuola Moreno Martini le stelle dell’atletica nazionale e internazionale. La manifestazione, una delle tappe Challenger del World Athletics Continental Tour 2025 – il circuito della federazione mondiale che raggruppa i migliori meeting di atletica leggera al mondo – che è organizzato dall’Atletica Virtus Lucca con l’immancabile supporto del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Regione Toscana e con il patrocinio della Provincia di Lucca e del Coni, avrà ancora come prestigioso title sponsor Italiana Assicurazioni che darà il nome anche al Gran Galà degli Esordienti, il tradizionale appuntamento riservato agli atleti più giovani e giunto alla quindicesima edizione che, così come nelle passate edizioni, precederà il Meeting.

La kermesse lucchese, che consolida il legame tra la città delle Mura e l’atletica leggera di altissimo livello, incontra l’importante sostegno dell’amministrazione comunale: “Il Meeting Internazionale Città di Lucca è una delle più alte espressioni dello sport sul nostro territorio e motivo di grande orgoglio per tutta la città – dichiara Fabio Barsanti,assessore allo sport del Comune di Lucca –. Un evento che, anno dopo anno, conferma la sua qualità e la sua capacità di richiamare atleti di rilievo internazionale, offrendo al contempo una preziosa vetrina per giovani talenti. Un merito che va riconosciuto all’instancabile ed efficiente lavoro dell’Atletica Virtus, realtà ormai imprescindibile nel panorama italiano, capace di formare atleti e soprattutto di promuovere valori autentici legati allo sport. Siamo fieri di ospitare una manifestazione di così alto livello e significato.”

Per la Regione Toscana, nell’impossibilità di essere presente, fa arrivare il suo messaggio il presidente Eugenio Giani: “Il Meeting Città di Lucca, giunto quest’anno alla quarta edizione, - dichiara Giani - rappresenta ormai un appuntamento di rilievo, sul piano sportivo, a livello nazionale. È un fiore all’occhiello non solo per Lucca ma per l’intera Toscana. In pochi anni la rassegna ha raggiunto un ottimo livello inserendosi nel calendario internazionale dell’atletica leggera. Si tratta di un appuntamento che, puntando sulla grande atletica, valorizza la città e il territorio di Lucca. Al tempo stesso riprende la grande tradizione dello sport toscano, in particolare dell’atletica, mettendo in risalto l’impegno e la passione degli organizzatori. È significativo che tra i protagonisti vi saranno anche quest’anno, come sempre, alcuni tra i migliori talenti italiani e internazionali del settore assoluto. Ciò conferma lo straordinario lavoro che si sta facendo nell’ambito del movimento lucchese rendendo orgogliosa l’intera Toscana sportiva”.

Sostegno e disponibilità anche da parte del Comitato regionale Fidal Toscana con il presidente Fabio Mariotti al suo primo anno di mandato: “È con piacere – afferma Mariotti - che saluto gli atleti che giungeranno in Toscana per partecipare al Meeting Internazionale Città di Lucca, evento che giunto alla quarta edizione è da considerarsi oramai un appuntamento fisso nel panorama agonistico assoluto del World Athletics Continental Tour. Sono certo non mancherà lo spettacolo, come risultato dell’impegno agonistico degli atleti in pista e dell’entusiasmo con cui il pubblico accoglierà gli stessi campioni. Un caloroso augurio a tutti i componenti della macchina organizzativa messa in piedi dall’Atletica Virtus Lucca, i quali cureranno con impegno, determinazione e competenza tutti gli aspetti della manifestazione, con l’obbiettivo di ripetere il successo delle passate edizioni”.

Il ruolo di meeting director sarà ancora condiviso da due figure essenziali per l’organizzazione dell’evento: il manager sportivo Paolo Traversi e Matteo Martinelli, direttore tecnico dell’Atletica Virtus Lucca che afferma: “Quarta edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca. Quello che nel 2022 è iniziato come un folle progetto, che nel 2023 e nel 2024 è proseguito con l’altrettanto folle abbinamento nella stessa giornata al Gran Galà degli Esordienti, sta diventando sempre di più un appuntamento ricorrente del panorama sportivo e dei grandi eventi della città di Lucca anche grazie al forte sostegno dell’amministrazione comunale e di tutti gli enti che fin dall’inizio ci hanno appoggiato. Da un punto di vista sportivo è difficile anticipare o prevedere oggi quello che sarà l’8 di giugno, dal momento che l’atletica mondiale ha vissuto una stagione anomala con i campionati del mondo di Tokyo spostati nella seconda parte della stagione con conseguente modifica del calendario di tutti gli atleti in gara. Edizione che vuole seguire i canoni che hanno caratterizzato le tre precedenti ovvero quelli di un evento che renda partecipe e orgogliosa la città di Lucca e i giovani affinché l’atletica non rimanga chiusa in sé stessa e seguita solo dagli addetti ai lavori ma si apra al grande pubblico e agli appassionati dello sport in generale che hanno la possibilità di assistere a uno spettacolo di tale livello. Le precedenti edizioni hanno visto scendere sulla pista e sulle pedane del Campo Scuola Moreno Martini atleti di grandissimo spessore che hanno avuto il piacere di venire a gareggiare a Lucca e pur non essendo scontato riuscire a ripetere il grande successo delle stagioni precedenti, di certo Paolo Traversi e io stiamo lavorando al meglio per dare seguito a questo sogno di un’atletica fatta di passione e di valori. Stefano Sottile potrà forse essere uno degli atleti in gara, la sua partecipazione dipenderà da altre incognite della stagione, ma la sua presenza qui oggi è in primo luogo un segnale di amicizia e di rispetto nei confronti miei, di tutta l’Atletica Virtus Lucca e di tanti giovani che lo ammirano e per quali è diventato un punto di riferimento. Posso dire che si preannunciano comunque gare di altissimo livello come per esempio quella dell’alto femminile con la presenza di Idea Pieroni reduce da un percorso di crescita pazzesco e da un fantastico ottavo posto ai campionati del mondo. Infine sono veramente orgoglioso che anche questa edizione abbia Italiana Assicurazioni come suo title sponsor”.

Grande soddisfazione da parte del Presidente dell’Atletica Virtus Lucca Nando Caturegli: “Il mio pensiero va ai tantissimi giovani che potranno vivere ancora una volta, attraverso l’impegno della Virtus, le emozioni e lo spirito che un evento così genera. Sono grato a tutti gli enti che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno in questo progetto, agli atleti, dai più piccoli ai più grandi, e alle loro famiglie per accrescere il senso della nostra dedizione allo sport. Per il Gran Galà degli Esordienti quest’anno sarà la quindicesima edizione e vedere l’entusiasmo dei più giovani è per noi il risultato più bello e significativo”.

L’edizione 2025 è quella dell’anno in cui l’Atletica Virtus Lucca compie i suoi primi cinquanta anni di attività, uno storico traguardo realizzato grazie a una serie di componenti fondamentali. “Siamo giunti alla quarta edizione di un Meeting Internazionale- afferma il vice presidente della Virtus Sergio Martinelli - in un contesto in cui le manifestazioni di questo genere sono sempre meno a causa dell’elevato dispendio di forze economiche e di energie relative all’aspetto organizzativo. Il nostro segreto credo sia sempre stato quello di fare il passo proporzionato alla propria gamba riuscendo così a mantenere l’evento su un alto livello con le sole forze a disposizione. Il fatto che il Meeting Internazionale Città di Lucca sia rimasto l’unica manifestazione internazionale in Toscana e tra i migliori eventi in Italia è sintomo della nostra continuità ed è metafora della storia dell’Atletica Virtus che da cinquanta anni costituisce un punto di riferimento per la città. La nostra attività è frutto non delle abilità personali ma dell’impegno di tante persone che negli anni hanno lavorato nella stessa direzione dimostrando che insieme si possono raggiungere grandi traguardi”.

Sempre vicino alla Virtus e al Meeting Internazionale Città di Lucca il delegato provinciale Coni Stefano Pellacani:“Con molto entusiasmo e orgoglio siamo felici di poter assistere per il quarto anno consecutivo al Meeting Internazionale Città di Lucca grazie all’enorme sforzo dell’Atletica Virtus. Se lo sport per tutti è importante sia dal punto di vista economico che sociale, sicuramente i grandi eventi sportivi come questo sono una grande occasione e un’opportunità anche per lasciare un’eredità positiva che vada oltre la durata della singola manifestazione. Una competizione straordinaria che ogni anno sta lasciando un segno soprattutto nelle cosiddette infrastrutture immateriali che sono legate proprio all’educazione e alla cultura sportiva dell’intero movimento sportivo. Un appuntamento internazionale che pone il nostro territorio provinciale e soprattutto il Comune di lucca sotto i riflettori internazionali dell’atletica leggera richiamando quindi l’attenzione di molti operatori e appassionati di sport, rappresentando altresì un volano per il turismo sportivo sul territorio. Tutto quanto reso possibile al prezioso sforzo della Virtus Lucca, dei suoi dirigenti e della capacità e lungimiranza della società che rappresenta un esempio di come una realtà sportiva possa lavorare in sinergia con le istituzioni e gli sponsor e dare continuità nell’organizzazione di eventi di così alto livello”.

A conclusione l’intervento di Carlo Cocco, responsabile direzione marketing e comunicazione di Italiana Assicurazioni che per la seconda edizione consecutiva sarà il title sponsor dei due eventi la cui denominazione sarà dunque Italiana Assicurazione Meeting Internazionale Città di Lucca IV edizione e Italiana Assicurazioni Gran Galà degli Esordienti XV edizione.

“Innanzitutto ci tengo – afferma Cocco - a portare i saluti del Direttore Generale di Italiana Assicurazioni, Luca Colombano, impossibilitato a presenziare oggi. Siamo profondamente orgogliosi di essere, per il secondo anno consecutivo, title sponsor del Meeting Internazionale Città di Lucca e del Gran Galà Esordienti. Sottolineo che questo è il sostegno a un evento sportivo, ma soprattutto testimonia il valore della relazione con i nostri agenti sul territorio, e in particolare con l' Agenzia Martinelli di Lucca. Gli agenti di questa città rappresentano per noi un esempio autentico di cosa significhi 'essere presenti nella comunità'. Sono persone di grande passione, profondamente radicate nel tessuto sociale locale, che sono riuscite a portare una manifestazione di respiro internazionale in città. È grazie a loro e alla Virtus Lucca che la nostra presenza qui non è solo istituzionale, ma umana e concreta. Lo sport, per Italiana Assicurazioni, non è solo performance: è sostenibilità di vita, è prevenzione, è longevità, è crescita personale. È il luogo in cui si coltivano il rispetto, l'ambizione, la perseveranza. Ecco perché abbiamo scelto di sostenere questo Meeting, che coniuga perfettamente lo spirito competitivo con quello educativo e comunitario. Insieme ai nostri agenti continueremo a investire nello sport come forma di inclusione, educazione e futuro".

Presenti anche Raffaele Domenici vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, da sempre vicina alla Virtus per l’attività del settore giovanile e per le iniziative a sfondo sociale, e Guido Pasquini, past president del Panathlon club Lucca la cui visione dello sport come veicolo di promozione di valori morali e culturali con lo scopo di unire le persone, coincide con quella dell’Atletica Virtus.

In rappresentanza degli atleti i due saltatori in alto:

Idea Pieroni, campionessa italiana Assoluta indoor e ottava agli ultimi campionati del mondo indoor;

Stefano Sottile, tre volte campione italiano Assoluto (2019, 2023 e 2024); due volte campione italiano Assoluto indoor (2018 e 2023) e quarto alle Olimpiadi di Parigi con la misura di 2,34 metri che rappresenta la seconda miglior prestazione italiana di sempre.

Il programma tecnico ufficiale, che potrebbe ancora subire variazioni, prevede le seguenti gare:

Uomini: 100, 110 hs, 400, 1500, lungo, asta, peso, lancio del giavellotto.

Donne: 100, 100 hs (Trofeo Carla Lunghi), 400, 3000 siepi, triplo, alto, martello.

Tutte le info su www.meetinglucca.com