Torna a Lucca: Night Kick Out

Altri articoli in L'evento

domenica, 23 marzo 2025, 17:15

Un battito di ciglia, un soffio, un nonnulla. Sei decimi di secondo. Il distacco che ha separato il vincitore dal suo più accanito inseguitore, alla fine di due giorni di un Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che si iscrive tra quelli più complicati, per un meteo impazzito, ma...

domenica, 23 febbraio 2025, 09:47

Al termine dell'allenamento, tutta la squadra lo staff e la dirigenza del Basketball Club Lucca si sono recati presso la ex Cavallerizza in Piazzale Verdi per un importante appuntamento : un visita e un omaggio a Giacomo Puccini, lucchese di nascita, al quale il BCL non poteva sottrarsi, tanto è...

martedì, 18 febbraio 2025, 16:03

Si parlerà di Marco Pantani al festival L’Augusta - la Fortezza delle Idee, il 5 marzo con il giornalista Davide De Zan: l’evento, inserito nel calendario ufficiale degli “Eventi in rosa”, per la promozione del Giro d’Italia 2025 che passerà nuovamente in città, è patrocinato dal Comune di Lucca e...

martedì, 18 febbraio 2025, 15:38

Il campione in queste settimane ha deciso di non partecipare al torneo ATP 500 di Rotterdam, ancor prima della squalifica che lo terrà lontano dai campi fino a maggio. Stanchezza mentale e fisica la sua, che paradossalmente potranno essere in qualche modo bilanciate da questo periodo di stop forzato