L'evento



Toscana, boom di matrimoni internazionali nella nostra terra

venerdì, 25 aprile 2025, 09:01

La nostra Regione continua a macinare numeri straordinari per quanto riguarda il wedding tourism. Guardando ai dati del 2024, si può parlare di un numero di celebrazioni pari a 3380, con un giro d’affari da capogiro, attorno ai 215 milioni di euro.

Entrando nel vivo di questi numeri, è possibile notare una tendenza, da parte di circa il 60% delle coppie di nubendi provenienti dagli USA e dal Regno Unito, alla scelta dei riti simbolici, che risultano particolarmente suggestivi grazie ai panorami naturali della nostra terra. Numeri di una ricerca condotta dagli esperti del Centro Studi Turistici di Firenze, quelli appena ricordati sono, per certi versi, poco sorprendenti.Parlare di Toscana vuol dire chiamare in causa panorami naturali di bellezza impareggiabile, ma anche borghi suggestivi dove il tempo sembra essersi fermato.

Da non dimenticare, inoltre, è l’appeal dato dalla scelta della Regione da parte di diversi vip. In questo caso, non si può parlare di una zona più apprezzata dell’altra. Certo, ci sono momenti in cui l’hype si alza su una specifica area della nostra terra, come dimostra il caso della scelta, lo scorso anno, di una delle perle tra le ville matrimoni Lucca, da parte della coppia Buffon-d’Amico, convolata a nozze dopo oltre dieci anni d’amore e un figlio assieme.

Nozze internazionali in Toscana: l’impatto sul turismo

Le nozze internazionali in Toscana hanno avuto, nel corso del 2024, un impatto a dir poco importante sui numeri del turismo in Regione. Le celebrazioni nuziali che hanno visto dirsi “sì” innamorati da tutto il mondo hanno portato in Regione oltre 150mila nuovi arrivi.

Lato pernottamenti, invece, i numeri si aggirano attorno ai 465mila.

Da dove arrivano gli sposi che scelgono la Toscana?

Gli innamorati internazionali che scelgono di celebrare il loro giorno più bello circondati dalla magia della nostra Regione arrivano soprattutto dagli USA (il 37% circa del totale delle coppie nel 2024).

Secondo posto, invece, per i nubendi dall’UK. Nel 2024, le coppie di innamorati del Regno Unito che hanno scelto la Toscana per suggellare il loro amore per sempre hanno rappresentato circa il 24,1% del totale degli sposi internazionali in Regione.

In crescita anche le richieste di organizzazione di matrimoni internazionali da parte di innamorati dalla Germania, dalla Svizzera e dai Paesi Bassi.

La centralità del rito simbolico

Come precedentemente accennato, il rito simbolico rappresenta una delle scelte più apprezzate da parte degli innamorati di diverse parti del mondo che scelgono la Toscana per il loro giorno più bello.

Lo scorso anno, lo ha richiesto circa il 70% delle coppie protagoniste di matrimoni internazionali. Al secondo posto, con più o meno il 19% delle preferenze, si trova il rito civile. Numeri attorno al 10% del totale, invece, per il rito simbolico. Nel 2024, sono state 217 in Toscana le unioni tra sposi internazionali dello stesso sesso, che hanno pronunciato il fatidico “sì” durante riti simbolici e civili.

Quanto hanno speso gli sposi da tutto il mondo per il loro giorno più bello in Toscana?

Lo scorso anno, le coppie che, da tutto il mondo, hanno scelto la Toscana per il loro giorno più bello hanno speso, in media, 68600 euro. Interessante è notare un aumento di circa il 5% rispetto alle cifre del 2023.

In crescita anche il numero di coppie internazionali che, per il loro matrimonio in Toscana, hanno scelto di avvalersi della consulenza di professionisti del wedding planning.

Hanno assoldato una wedding planner circa il 52% delle coppie internazionali che hanno optato per la nostra Regione come scenario del giorno più speciale per qualsiasi innamorato.

Non resta che attendere i numeri del 2025, anno che è stato accolto con previsioni rosee, che parlano di un possibile incremento del 4,9% per quanto riguarda il numero delle cerimonie.