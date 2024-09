L'evento



Venti anni di Profight1 & Fitness

mercoledì, 18 settembre 2024, 16:55

Venti anni di Profight1 & Fitness, l'accademia lucchese di arti marziali e sport da combattimento venne fondata il 19 settembre 2004 con l'obiettivo di creare un luogo dove le persone potessero non solo imparare le arti marziali, ma anche crescere come individui, sviluppando disciplina, rispetto e forza interiore. Tanti i risultati colti e gli atleti che hanno finito per frequentare la palestra di via Ingrellini.

“In questi due decenni – spiegano Manola e Cristino – abbiamo visto crescere e fiorire tanti talenti. Abbiamo assistito a innumerevoli momenti di dedizione, sudore e trionfo. Ogni allenamento, ogni gara, ogni lezione ha contribuito a costruire la comunità forte e coesa che siamo oggi. Vogliamo ringraziare tutti: atleti, istruttori, famiglie e amici per il vostro impegno e supporto costante. Senza di voi, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. La vostra passione e dedizione sono la linfa vitale della nostra palestra”.

Guardando al futuro, siamo entusiasti di continuare questo viaggio insieme. Continueremo a lavorare sodo per migliorare e offrire il meglio a tutti voi. Che questi vent’anni siano solo l’inizio di una lunga e fruttuosa avventura.

Con gratitudine e rispetto, Manola e Cristiano