L'evento



Banca di Pescia e Cascina, scambio di auguri e omaggio ai Soci. Con Cristiano Militello è tutto da…ridere!

lunedì, 11 novembre 2024, 15:43

“Abbiamo voglia di stare insieme…! Abbiamo voglia di salutarci con una stretta di mano e condividere eventi pieni di emozioni. Tra poche settimane sarà Natale”: comincia così l’invito che Banca di Pescia e Cascina ha rivolto ai suoi Soci a pochi giorni dal Natale per partecipare all’evento Buon Natale Socio 2024, venerdì 6 dicembre alle 17,30.

Rispetto alle precedenti edizioni la location individuata è una soltanto, ritenuta funzionale e baricentrica tra le diverse aree di competenza della Banca, il Pala Todisco a San Giuliano Terme. Sarà presente anche il comico Cristiano Militello che terrà compagnia con monologo tutto da…ridere!

Si tratta di un momento conviviale, per raccontare la Banca sul territorio e per uno scambio di auguri, ai quali i Soci potranno partecipare anche con un accompagnatore. L’evento si aprirà con i saluti e gli interventi del presidente Franco Papini e del direttore generale Antonio Giusti. Seguirà un monologo tutto da ridere del comico Cristiano Militello. Al termine, intorno alle 19, sarà offerto un buffet. Ad ogni Socio partecipante sarà consegnato un omaggio.

I Soci potranno raggiungere il luogo dell’evento con mezzo proprio (la location è facilmente raggiungibile da Lucca e da Cascina – ampio parcheggio) o con Bus in partenza da Pescia, davanti al mercato dei Fiori nuovo, in via Salvo D’Acquisto, alle 16,30. Chi usufruirà del servizio bus potrà parcheggiare l’auto all’interno dell’area mercatale, gratuitamente. E’ obbligatoria la prenotazione, anche per l’eventuale passaggio in bus, che può essere effettuata sul sito www.bancadipesciaecascina.it ►►► EVENTI SOCI.