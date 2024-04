Stasera torna Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 17 aprile 2024, 08:36

Non varranno gli abbonamenti, ma la società rossonera ha deciso di praticare prezzi popolari sia per gli abbonati che per i non abbonati: ecco gli orari del botteghino e i costi per i vari settori dello stadio

martedì, 16 aprile 2024, 13:12

Finalmente è tutto vero, dopo 12 lunghissimi anni il Portsmouth torna meritatamente in Championship. L’entusiasmo è a mille, dopo una stagione letteralmente dominata. E anche a Lucca si festeggia

lunedì, 15 aprile 2024, 13:00

Torna stasera Corner Corto, l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della gara contro la Fermana che ha segnato la fine delle ambizioni rossonere in una stagione davvero deludente sotto ogni punto di vista. Appuntamento alle 19.05

sabato, 13 aprile 2024, 17:16

In una palestra “E.Fermi” gremita, il Futsal Lucchese non fallisce il secondo match point e grazie al successo contro l’Elba 97, conquista la promozione in Serie C1. Prestazione di livello dei rossoneri, padroni del campo dal primo all’ultimo minuto.