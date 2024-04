Stasera l'ultimo appuntamento stagionale di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

sabato, 27 aprile 2024, 19:00

In un Museo rossonero gremito, venerdì 26 aprile si è tenuto l'incontro voluto dall'amministrazione comunale con i tifosi della Lucchese per spiegare le motivazioni che hanno portato allo stop del project financing del nuovo Porta Elisa.

martedì, 23 aprile 2024, 13:00

Il primo premio del Gazzettino d'argento, sarà intitolato alla memoria del nostro collega Diego Checchi, e un premio speciale sarà assegnato anche in ricordo di un altro grande tifoso rossonero, ovvero Beppe Lorenzini

lunedì, 22 aprile 2024, 15:29

Torna alla 19.05 l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare della fine delle ambizioni rossonere in una stagione davvero deludente, ma anche della frenata sul progetto del nuovo Porta Elisa direttamente con l'assessore allo Sport Fabio Barsanti che interverrà in diretta nel corso della trasmissione.

mercoledì, 17 aprile 2024, 08:36

Non varranno gli abbonamenti, ma la società rossonera ha deciso di praticare prezzi popolari sia per gli abbonati che per i non abbonati: ecco gli orari del botteghino e i costi per i vari settori dello stadio