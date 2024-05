Mondo Pantera



Porta Elisa nono stadio del girone

domenica, 5 maggio 2024, 09:23

Il pubblico rossonero è stato il nono pubblico come numeri del girone B nel campionato appena concluso. Lo certificano i dati di www.stadiapostcards.com dai quali si rileva che mediamente nella stagione appena conclusa il Porta Elisa ha ospitato 2384 persone per un totale stagionale di 45293 spettatori. Il record di presente va ovviamente al Cesena con una media di 10084 spettatori, seguito dalla Spal (6514), Pescara (4259), Ancona (4165), Torres (3768), Perugia (3601) Arezzo (3410) e Rimini (3318). Poi, appunto, la Lucchese.

La gara che ha ospitato più spettatori è stata quella con il Perugia (3693) seguita da quella con il Cesena (3692), quella con la minor affluenza è stata invece contro la Juventsu B (1741). La Lucchese aveva 1296 abbonati (settima società come numero di tessere a inizio stagione). Il record di spettatori a livello di girone è stato raggiunto in Cesena-Pescara con 15547 persone sugli spalti, il minimo è in Juventus B-Lucchese con 26 presenze.