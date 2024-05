Mondo Pantera



Gazzettino d'argento, la premiazione dei vincitori al Caffé Santa Zita

sabato, 4 maggio 2024, 07:57

Si è tenuta al Caffè Santa Zita di Michele Tambellini, la premiazione della diciassettesima edizione del Gazzettino d'Argento, il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dalle varie testate giornalistiche che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Oltre ai giocatori premiati, presenti anche il responsabile del settore giovanile Bruno Russo, l'assessore allo sport Fabio Barsanti, l'ex portiere della Pantera ed attuale preparatore delle nazionali giovanili dell'Italia Davide Quironi e il patron del Caffé Santa Zita, l'ex portiere rossonero Michele Tambellini.

Sul gradino più basso del podio è salito il portiere Niccolò Chiorra: "É stata una stagione nel complesso positiva. Sono giovane e devo migliorare ancora in tanti aspetti. Futuro? Avendo un contratto con un'altra società, non dipende solo da me. In base alle eventuali proposte che mi arriveranno, valuterò qualche opzione sarà più costruttiva per la mia crescita. Lucca però non mi sento di escluderla".

Chi invece è legato con un contratto alla Lucchese è Robert Gucher, il quale si è classificato al secondo posto: "Personalmente penso di aver disputato un buon campionato. Quando a livello di squadra non riesci però a centrare certi obiettivi, le ambizioni dei singoli passano in secondo piano. Le aspettative che si erano create all'inizio della stagione a mio parere erano sbagliate. Eravamo consapevoli del livello equilibrato del campionato e della presenza di 5/6 squadre che a livello di budget e di potenzialità non avevano niente a che fare con noi. Futuro? A me basta vincere".

Da quest'anno, il primo premio è intitolato a Diego Cecchi, collega, colonna e anima di Gazzetta Lucchese, scomparso il settembre scorso. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato quello che, numeri alla mano, è stato il miglior giocatore della Lucchese di quest'anno, ovvero Andrea Rizzo Pinna che ha ricevuto il riconoscimento direttamente dalle mani della mamma di Diego, Francesca.

"Sono contento di ricevere questo premio – ha spiegato Rizzo Pinna – perché ho avuto la fortuna di conoscere Diego. A livello di squadra abbiamo avuto il merito di raggiungere la semifinale di Coppa Italia, mancando però sia per colpa nostra che per episodi l'accesso ai playoff. Adesso dobbiamo ripartire più forti di prima. Francamente, non so dove sarò il prossimo anno. Come tutte le persone, anche io ho l'ambizione di migliorare le mie condizioni lavorative. Posso solo che ringraziare la società, i miei compagni di squadra e i tifosi per questo percorso bellissimo".

Accanto ai tre, un riconoscimento anche a Ettore Quirini, a lui è andato la prima edizione del premio "Cuore Rossonero Beppe Lorenzini", istituito, grazie alla collaborazione di Lucca United, per ricordare il grande tifoso rossonero scomparso nel marzo scorso. Il premio è destinato al calciatore che ha mostrato più attaccamento alla maglia. Ecco le parole di Quirini, premiato dai familiari di Beppe, la moglie Maida e la sorella Annarita: "Non ho mai avuto l'opportunità di conoscere Beppe. Percependo però il calore e il piacere con cui tutte le persone qui presenti lo ricordano, si capisce l'importanza di questa persona. É un onore e una responsabilità ricevere questo premio".