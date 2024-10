Al Museo rossonero la 112° edizione di Unioncollezionisti calcio

Altri articoli in Mondo Pantera

sabato, 19 ottobre 2024, 17:14

Il Futsal Lucchese non vuole più fermarsi in campionato. Terza vittoria di fila per i rossoneri, che si sono imposti in trasferta per 5-1 contro l'Atletico Fucecchio. Un successo non scontato, con i fiorentini che erano reduci, in settimana, dal passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia

mercoledì, 16 ottobre 2024, 08:52

Dopo nove giornate di campionato, Edoardo Saporiti a Edoardo Antoni sono gomito a gomito in testa alla classifica del Gazzettino d'argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Terzo, Quirini

martedì, 15 ottobre 2024, 16:18

I rossoneri sono stati sconfitti in casa per 6-4 dal Cus Pisa. Qualificazione, che già sulla carta, era complicata per i ragazzi di mister Umalini, chiamati, per via della differenza reti e della sconfitta della prima giornata, a dover vincere con almeno tre gol di scarto per poter passare il...

lunedì, 14 ottobre 2024, 08:49

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare, prima di tutto, del nell'ennesimo pareggio casalingo dela Lucchese.