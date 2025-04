Mondo Pantera



Nuovo aperitivo per raccogliere fondi per terminare il campionato

martedì, 15 aprile 2025, 12:28

In casa Lucchese il caos societario non sembra avere fine. Contro la Vis Pesaro è arrivata un'altra prestazione encomiabile con i rossoneri che, sebbene non percepiscano lo stipendio da tanti mesi, stanno lottando fino alla fine per la salvezza. Come sottolineato da mister Gorgone nel post partita della sfida contro i biancorossi la situazione economica è molto critica, con la Lucchese che potrebbe avere diverse difficoltà anche a terminare la stagione.

In tal senso il locale "In Bocca alla Lupa" di Valentina Luporini, all'interno dell'Eni Café in Via Pesciatina 406, ha organizzato per giovedì 17 aprile alle ore 18:00 l'Aperitivo Rossonero. Un'iniziativa che unisce gusto, convivialità e solidarietà. Il ricavato, detratte le spese del locale, sarà devoluto alla piattaforma GoFundMe per l'iniziativa benefica promossa da Alessio Ramacciotti, Enrico Cesari e l'emittente televisiva Retemia, a sostegno della Lucchese. Il tutto per aiutare la Pantera a sostenere le spese di gestione ordinaria e quindi a terminare la stagione. Vi aspettiamo numerosi!